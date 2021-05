England drückt für Ismaëls Long-Ball-Barnsley

John Clifton via www.imago-images.de

Was hecken der Alte und der Verrückte aus?

Als Valérien Ismaël Ende Oktober Barnsley FC übernahm, lagen die "Tykes" am Boden. Nun stehen sie an der Schwelle zur Premier League und haben viele Daumendrücker auf der Insel. "Die Leute lieben ja diese Underdog-Storys", lacht Stürmer Victor Adeboyejo.

Das Pressing haben die Kicker vom Barnsley FC schon unter Manger Gerhard Struber ganz gut verinnerlicht, als sie letzte Saison am letzten Abdruck noch den Klassenerhalt in der Championship schafften.

Unter Valérien Ismaël entdeckten die Tykes wieder die "langen Bälle" wieder. 83 spielen sie laut "WhoScored"-Datenbank pro Spiel - so viele wie kein anderer Zweitligist. "Wir wollen einfach nur so schnell wie möglich in die Hälfte der Gegner kommen", erklärt Kapitän Alex Mowatt, "wir verteidigen von vorne."

Am beeindruckendsten für den "Guardian" wiederum ist, dass Ismaël aus einem "Low-Budget-Club" einen Premier-League-Anwärter gemacht hat. Montag und Samstag tragen die Tykes ihr Playoff-Halbfinale gegen Swansea City aus.

Sollbauer der Älteste, Ismaël "der Verrückteste"

Für Ismaël selbst, war die knappe FA-Cup-Niederlage gegen Chelsea (0:1) Mitte Februar der "Game-Changer". Danach haben seine Burschen von zehn Liga-Spielen neun gewonnen. Auch für Dominik Frieser war das "der Schlüsselmoment - wir haben gesehen, dass wir mit den besten Spielern mithalten können."

Frieser ist mit seinen 27 Jahren übrigens der zweitälteste Stammspieler. Älter ist lediglich Michael Sollbauer (30). "Der Verrückteste" im Team aber ist Ismaël, zumindest für Mowatt: "Wahrscheinlich weil er alles gewinnen will, selbst im Training. Richtig ausgeflippt, ist er aber eh erst ein, zwei Mal."

Montagfrüh vor dem Hinspiel am Montag im Oakwell Ground schob Ismaël übrigens noch eine ganz kurze Extra-Trainingseinheit ein, ließ noch einmal Standards üben. "Das kennen wir schon", sagt Mowatt, "vielleicht macht ja das den Unterschied aus."

We'll see you tomorrow, Reds 💪❤️ pic.twitter.com/Zue3XjSkp2 — Barnsley FC (@BarnsleyFC) 16. Mai 2021

red