Pläne für Fan-Rückkehr in Portugal vom Tisch

AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Leere Ränge beim Saison-Finale in Portugal

In Portugal muss auch das Saisonfinale in der nationalen Meisterschaft vor der gewohnten Geisterkulisse stattfinden.

Die ursprünglichen Pläne, Heimfans in die Stadien zuzulassen, wurden nun laut Angaben der Liga doch noch verworfen. Eine sichere Fanrückkehr sei demnach in der kürze der Zeit "unmöglich" und nicht zu gewährleisten.

Englische Fans von Manchester City und dem FC Chelsea dürfen sich hingegen weiterhin auf einen Stadionbesuch zum Champions-League-Finale am 29. Mai in Porto freuen. Vor dem Duell hatte die portugiesische Regierung die Reisebeschränkungen für Einreisende aus Großbritannien am Freitag aufgehoben.

Beide Vereine erhalten jeweils 6000 Eintrittskarten.