WSG nimmt Abschied von Pranter

APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Benjamin Pranter verlässt nach dieser Saison WSG Tirol

Nach zehn Jahren bei der WSG Tirol verlässt Benjamin Pranter nach dieser Saison den Bundesligisten aus Wattens.

>> Die Vereinsstatistik von Benjamin Pranter in der weltfussball-Datenbank

Der 31-jährige Mittelfeldspieler wechselt zu Regionalligist SC Schwaz, gab die WSG am Dienstag bekannt. Pranter, der mit den Tirolern 2019 in die Bundesliga aufgestiegen ist, absolvierte in dieser Saison 27 Ligaspiele und verabschiedet sich am Samstag beim Auswärtsspiel bei Meister Red Bull Salzburg.

Eine grün-weiße Legende sagt Goodbye! 💚🤍



Am kommenden Samstag verlässt mit Benjamin Pranter ein Urgestein der WSG die Bundesligabühne. Nach zehn Jahren, zwei Aufstiegen und 305 Spielen zieht es unseren Benni am Saisonende Richtung Schwaz.



Die WSG sagt laut: Danke, Benni! 🙌🏻 pic.twitter.com/j9jzq2xQ6u — WSG Tirol (@WSGTIROL) 18. Mai 2021

"Ich hatte das Vergnügen, mit Benni viele schöne Stunden auf dem Fußballplatz verbringen zu dürfen. Benni war jahrelang der Spieler, der für die WSG den Unterschied ausmachte. Er erzielte viele wunderschöne Tore. In der Meistersaison der zweiten Liga war er maßgeblich daran beteiligt, dass wir die Sensation schafften. Benni war für mich sowohl in der Regionalliga als auch in der Zweiten Liga immer der beste Spieler der Liga. Schade, dass er erst im hohen Alter in den Genuss der Bundesliga kam. Ich glaube, dass er ohne seine Kreuzbandrisse auch in der Bundesliga zu einem Topspieler geworden wäre", so WSG-Coach Thomas Silberberger in einer Aussendung.

Insgesamt absolvierte Benjamin Pranter bisher rund 152 Pflichtspiele für die WSG Tirol, dabei gelangen ihm 37 Tore und 43 Assists.

apa