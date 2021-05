Wimmer verlässt KSC und plant Österreich-Rückkehr

Uwe Kraft via www.imago-images.de

Kevin Wimmer verlässt den Karlsruher SC

Für Kevin Wimmer endet das Kapitel Karlsruher SC nach einer halben Saison schon wieder. Wie der deutsche Zweitligist bekannt gab, entschied sich der ehemalige ÖFB-Teamspieler für einen Abschied und peilt offenbar eine Rückkehr nach Österreich an.

Kevin Wimmer verlässt den Karlsruher SC nach nur knapp vier Monaten wieder und wird zunächst zu seinem Stammverein Stoke City zurückkehren, bei dem er noch bis Sommer 2022 unter Vertrag steht. Wie der deutsche Zweitligist bestätigt, hat sich der ehemalige ÖFB-Teamspieler gegen eine weitere Zukunft in Baden-Württemberg entschieden. Für die Karlsruher absolvierte Wimmer bisher zehn Spiele in der 2. deutschen Bundesliga.

"Bis zuletzt wurde daran gearbeitet, den Österreicher fest zu verpflichten. Dass er sich bei uns pudelwohl fühlt, hat er auch in seiner 'Bei Anruf KSC'-Folge bestätigt. Dennoch hat sich Kevin gegen einen festen Wechsel zu uns nach Baden entschieden", so der Karlsruher SC in einer offiziellen Mitteilung.

Rückkehr nach Österreich zu Rapid?

Doch Kevin Wimmer plant offenbar keinen längeren Aufenthalt in England, laut den "Badischen Neuesten Nachrichten" verschlägt es den 28-jährigen Abwehrspieler vielmehr zurück nach Österreich. Laut dem Bericht soll vor allem Rapid Wien am ehemaligen Tottenham-Profi interessiert sein, die Gespräche befinden sich offenbar bereits in einem fortgeschrittenem Stadium. "Was ich mache, steht noch nicht fest", gibt sich Wimmer selbst aber noch bedeckt.

🥺 KSC verabschiedet Kevin Wimmer👋🏼



Mit unserem Auswärtsspiel beim @FCH1846 endet auch Kevin Wimmers KSC-Zeit... 💙🤍



DANKE Kevin, machs gut! Die Meldung findet ihr hier ➡️ https://t.co/g8lAfbwmFP#KSCmeineHeimat pic.twitter.com/MSDzGN9R0T — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) 18. Mai 2021

Zuvor hatte bereits Journalist Peter Linden auf seinem Blog von einem Interesse Rapids am ehemaligen ÖFB-Teamspieler berichtet. Wimmer plant seinen Vertrag bei Stoke City aufzulösen, um so eine Rückkehr nach Österreich realisierbar zu machen. Bei Rapid soll er die Nachfolge von Mateo Barac antreten, dessen Vertrag in Wien-Hütteldorf wohl nicht verlängert wird.

Der neunfache Nationalspieler Österreichs bringt es in seiner bisherigen Karriere noch auf keinen Einsatz in der österreichischen Bundesliga, 28-mal stand er für den LASK in der 2. Liga auf dem Platz. Dafür kann der 28-jährige Abwehrmann bereits die Erfahrung von 54 Spielen in der deutschen Bundesliga, sowie 45 Zweitligapartien und sogar 32 Einsätzen in der englischen Premier League vorweisen.

ma