BVB-Interesse an Wolfsburgs Weghorst?

Darius Simka via www.imago-images.de

Wout Weghorst wird beim BVB gehandelt

Seit knapp drei Jahren ist Wout Weghorst die Tormaschine des Bundesligisten VfL Wolfsburg. Vor der bevorstehenden Rückkehr in die Champions League wollen die Wölfe unbedingt mit ihrem Stürmer-Star verlängern. Laut einem jüngsten Medienbericht soll es aber mindestens zwei prominente Interessenten geben - darunter den BVB.

Wie der niederländische Radiosender "Veronica" vermeldete, soll sich aus der Bundesliga vor allem Konkurrent Borussia Dortmund für Weghorst interessieren. Die Westfalen müssen sich immer noch mit einem Plan B befassen, sollte es wider Erwarten doch noch zu einem Transfer von Superstar Erling Haaland kommen.

Wout Weghorst ist ein ähnlicher Spielertyp wie der junge Norweger: Groß gewachsen, körperlich stark, kaltschnäuzig vor dem Tor und mit einer großen Präsenz auf dem Platz. In seinen bisher 99 Bundesliga-Spielen für den VfL Wolfsburg erzielte er bereits 53 Tore.

Vor allem in der laufenden Spielzeit im deutschen Fußball-Oberhaus zeigte sich der 28-Jährige in Top-Verfassung, steuerte 20 Saisontreffer bei. Zudem ist Weghost praktisch nie verletzt, fehlte in seiner Zeit bei den Niedersachsen von 101 möglichen Spielen nur zweimal.

Mit seinen Toren machten die Wölfe zuletzt die Rückkehr in die Königsklasse perfekt, eine der großen Voraussetzungen für einen Verbleib des viermaligen niederländischen Nationalspielers beim VfL. Derzeit planen die Klubbosse, ihrem Torjäger ein verbessertes Vertragsangebot zu unterbreiten, um Weghorst womöglich länger als 2023 im Verein halten zu können.

Laut dem jüngsten Medienbericht ist der BVB aber nicht der einzige europäische Spitzenverein, der Weghorst ins Visier genommen hat. Auch der FC Chelsea von Teammanager Thomas Tuchel hat den 197-cm-Hünen wohl auf dem Zettel. Der Champions-League-Finalist muss sich nach neuen Mittelstürmer-Optionen umschauen, läuft der Kontrakt mit Weltmeister Olivier Giroud doch zum Saisonende aus.

Bei den Blues hatte zuletzt vermehrt der deutsche Nationalspieler Kai Havertz die zentrale Stürmer-Position bekleidet, während Timo Werner häufiger auf den äußeren Positionen aufgeboten wurde.