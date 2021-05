Doll attackiert den HSV - und warnt vor Schalke

Gerry Schmit via www.imago-images.de

Thomas Doll warnt den HSV vor dem FC Schalke 04

Zum dritten Mal in Folge hat der Hamburger SV in der 2. Bundesliga den Aufstieg verpasst. Ex-Trainer Thomas Doll kritisiert seinen früheren Klub harsch - und warnt den HSV vor schweren Zeiten, auch wegen des Abstiegs des FC Schalke 04.

Am Ende war es dann doch wieder recht deutlich: Sechs Punkte beträgt der Rückstand des HSV vor dem letzten Spieltag in der zweiten Liga auf den Relegationsplatz. Noch ein Zähler mehr fehlt auf Rang zwei. Auch im dritten Anlauf klappte es also nicht mit der ersehnten Rückkehr ins Oberhaus für den ehemaligen Bundesliga-Dino.

Seine letzte Mini-Chance im Aufstiegsrennen verspielten die Rothosen bei der 2:3-Niederlage am vergangenen Wochenende beim VfL Osnabrück. Dem ehemaligen HSV-Coach Thomas Doll stieß die Schlappe beim Abstiegskandidaten sauer auf.

"Dass die Spieler in so einem Spiel, in dem sie wissen, dass es um alles geht, nicht ihre Leistung abrufen, sagt alles über die Mannschaft aus. Das ist einfach zu wenig. Die Qualität reicht nicht. Da bindet sich einer ständig die Haare. In so einem Spiel! Das ärgert einen richtig", polterte Doll gegenüber "Sport Bild".

HSV ohne Fans "ein normaler Zweitligist"

Grundsätzlich sieht der aktuell vereinslose 55-Jährige seinen Ex-Klub auf dem absteigenden Ast. "Ohne das volle Stadion ist Hamburg ein normaler Zweitligist. Keiner hat mehr Respekt vor dem HSV", sagte Doll.

Ab der kommenden Spielzeit sieht der frühere Nationalspieler sogar noch schwerere Zeiten auf die Hanseaten zukommen - auch wegen des Abstiegs des FC Schalke 04.

"Der HSV hat seinen Vorsprung auf die anderen Vereine in der 2. Liga verspielt. Und Schalke kommt. Vielleicht Köln und Bremen. Düsseldorf bleibt ein Konkurrent. Nürnberg und Hannover rüsten auf", erklärte Doll, der prophezeite: "Nächste Saison wird es noch viel schwieriger."