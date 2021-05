Ohne Einsatz: Leipzig verlängert mit Szoboszlai

motivio via www.imago-images.de

Dominik Szoboszlai will in der nächsten Saison wieder voll angreifen

Zu Jahresbeginn wechselte Dominik Szoboszlai von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig, kam seitdem aber aufgrund einer langwierigen Schambeinentzündung bisher noch nicht zum Einsatz. Nun wurde sein ohnehin bis 2025 laufender Vertrag um ein Jahr bis 2026 ausgedehnt.

Dominik Szoboszlai sieht seine langfristige Zukunft bei RB Leipzig und verlängert seinen ohnehin ursprünglich bis Sommer 2025 laufenden Vertrag um ein Jahr bis 2026, obwohl er bisher noch keine Minute für seinen neuen Klub absolviert hat. Zu Jahresbeginn wechselte der ungarische Nationalspieler von Red Bull Salzburg nach Leipzig, ist aber aufgrund einer langwierigen Schambeinentzündung seitdem zum Zusehen gezwungen.

Szoboszlai freut sich über die Rückenstärkung

"Die vorzeitige Verlängerung ist sicherlich etwas ungewöhnlich, wenn man noch nicht für den neuen Verein gespielt hat. Doch für uns ist es ein wichtiges Signal, dass Dominik Szoboszlai bei RB Leipzig ein ganz zentraler Spieler für die kommenden Jahre sein wird und wir viel mit ihm vorhaben. Dementsprechend schnell haben wir uns in sehr guten gemeinsamen Gesprächen geeinigt, das Commitment bis 2026 zu erweitern. Dominik ist ein europäisches Ausnahmetalent, mit dem wir ab der neuen Saison extrem viel Freude haben werden", so Florian Scholz, der kaufmännische Leiter Sport von RB Leipzig.

Nach einem Reha- und Aufbauprogramm steht Dominik Szoboszlai seit vergangener Woche wieder im Mannschaftstraining und wird bald zum ungarischen Nationalteam aufbrechen, um sich dort auf die kommende Europameisterschaft vorzubereiten.

"Natürlich habe ich mir das erste halbe Jahr bei RB Leipzig anders vorgestellt. Ziel war es, dass ich dem Team im Laufe der Rückrunde noch auf dem Platz helfen kann, was leider nicht geklappt hat. Die Verletzung ist nun aber auskuriert; ich werde ich zur neuen Saison voll angreifen können und brenne auf die kommende Spielzeit. Ich habe im Verein vom ersten Tag an totale Rückendeckung, volles Vertrauen und maximale Unterstützung in dieser schwierigen Phase gespürt. Die vorzeitige Verlängerung in dieser schwierigen Phase ist ein weiteres starkes Zeichen und unterstreicht, dass wir gemeinsam langfristig etwas bewegen und erfolgreich sein möchten", freut sich der 20-jährige Ungar über seine Vertragsverlängerung.

red