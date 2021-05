Sturm-Ersatzgoalie verlängert Vertrag

APA/ERWIN SCHERIAU

Tobias Schützenauer bleibt Sturm Graz weiter erhalten

Tobias Schützenauer hat seinen nach Saisonende auslaufenden Vertrag bei Bundesligist Sturm Graz bis 2022 verlängert. Für den Ersatztormann ist es ein Geburtstagsgeschenk, ist er doch seit (heutigem) Mittwoch 24 Jahre alt.

Schützenauer ist seit 2014 Teil der Sturm-Kampfmannschaft, sechs Mal kam er bisher in der Bundesliga zum Zug, zweimal in der laufenden Saison. An Stammtormann Jörg Siebenhandl gibt es für ihn derzeit kein Vorbeikommen.

"Überglücklich ein weiteres Jahr fix bei meinem Herzensklub zu bleiben"

"Kaum ein Zweiter lebt den SK Sturm so wie Tobias Schützenauer. Schü zieht in jedem Training voll durch und steigert die Trainingsqualität dadurch enorm. Außerdem hat er beim Sieg gegen Salzburg bewiesen, dass wir immer auf ihn zählen können. Diese Verlängerung hat er sich verdient", so Sportdirektor Andreas Schicker.

Tobias #Schützenauer hat heute doppelt Grund zum Feiern. Geburtstag und Vertrag bis 2022 verlängert. ✍️#sturmgraz #inundauthttps://t.co/U6GTX5JTIx — SK Sturm Graz (@SKSturm) 19. Mai 2021

Ich bin überglücklich ein weiteres Jahr fix bei meinem Herzensklub zu bleiben. Ich werde weiterhin Vollgas für den SK Sturm geben und freue mich wahnsinnig auf Europa und, dass endlich wieder Fans ins Stadion kommen", freut sich das Geburtstagskind über die Ausweitung seines Arbeitspapiers.

apa/red