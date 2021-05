Medien: Terzic sagt Frankfurt ab und bleibt beim BVB

Jb-sportfoto/Bywaletz via www.imago-images.de

Edin Terzic bleibt wohl beim BVB

Der Dreierwechsel zwischen Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt schien nahezu perfekt. Was noch fehlte, war die Unterschrift von BVB-Cheftrainer Edin Terzic am Main. Doch in dieser Causa deutet sich eine Kehrtwende an.

Am Mittwochmorgen hatte die "Sport Bild" noch berichtet, dass der Wunsch von Frankfurts neuem Sportchef Markus Krösche war, Terzic zur Saison 2021/2022 als Eintracht-Coach zu installieren. Der 38-Jährige sollte mit den Frankfurtern in der Bundesliga und der Europa League mit erfrischendem und emotionalem Fußball für Furore sorgen.

Doch daraus wird offenbar nichts: Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" und Sven Westerschulze von der "Sport Bild" am Nachmittag übereinstimmend vermeldeten, führte ein Gespräch zwischen Terzic und Krösche am Dienstag zu keiner Übereinkunft.

Der scheidende BVB-Übungsleiter habe der SGE "persönlich abgesagt", da er sich "nach der emotionalen Saison [...] noch nicht imstande" fühle, nun sofort "eine neue Aufgabe bei einem anderen Bundesligisten zu übernehmen".

Terzics erfolgreiche Arbeit beim BVB weckt Begehrlichkeiten

Für Terzic stand im Vorfeld fest: Erst sollten die zwei verbliebenen Saisonziele mit den Schwarz-Gelben erreicht werden (Sieg im DFB-Pokal, Einzug in die Champions League), dann konnten Gespräche aufgenommen werden.

Terzic galt auch bei weiteren Bundesliga-Konkurrenten wie Hertha BSC, Bayer Leverkusen, dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen als Kandidat auf den Trainerposten.

Nun rückt er als Assistent von Marco Rose wohl wieder ins zweite Glied. Mittel- bis langfristig dürften die Angebote auf einen Job als Chef an der Seitenlinie aber wieder auf Terzics Agenda rücken. Durch seine erfolgreichen Arbeit in Dortmund hat sich der Sauerländer in der Branche einen guten Ruf erarbeitet.