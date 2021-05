Rapid verlängert langfristig mit Abwehrtalent

SK Rapid Wien

Adrian Hajdari mit Sportdirektor Zoran Barišić

Beim SK Rapid Wien gibt man die Vertragsverlängerung mit Nachwuchstalent Adrian Hajdari bekannt. Der 20-jährige Defensivallrounder, der im Dezember 2019 sein Profi-Debüt feierte und aktuell Stammspieler der zweiten Mannschaft ist, unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2024.

Der SK Rapid Wien setzt weiterhin auf den eigenen Nachwuchs und gibt die Vertragsverlängerung mit Abwehrtalent Adrian Hajdari bekannt. Der 20-jährige feierte im Dezember 2019 sein Profi-Debüt für die "Grün-Weißen" und kommt aktuell als Stammspieler der Zweitgarnitur der Wiener auf 22 Einsätze in der 2. Liga. Er unterschreibt ein neues Arbeitspapier, das ihn bis Sommer 2024 an den Tabellenzweiten der Bundesliga bindet.

Durchlief alle Nachwuchsmannschaften bei Rapid

"Ich freue mich, dass ein weiteres Eigengewächs weiter langfristig bei uns im Klub bleibt. Hajdari ist eine echte Stütze in unserer zweiten Mannschaft und kam dort in der laufenden Saison auf drei verschiedenen Positionen zum Einsatz. Wenn er weiter hart an sich arbeitet und sein Leistungspotential über einen längeren Zeitraum abrufen kann, wird er sicher auch wieder eine ernsthafte Option für die oberste Spielklasse werden", so Rapid-Sportdirektor Zoran Barišić.

Hajdari wechselte im Alter von elf Jahren von der SV Donau in den Nachwuchs von Rapid, seitdem durchlief der gebürtige Nordmazedonier alle Akademiemannschaften der Hütteldorfer und brachte es bisher auf zwei Einsätze in der Bundesliga.

"Ich bin sehr glücklich über meine Verlängerung und danke allen die mich bisher unterstützt haben. Rapid ist mein Herzensverein, dass mein Vertrag nun verlängert wurde, gibt mir zusätzliche Motivation in der tagtäglichen Arbeit", so Hajdari nach seiner gesicherten Zukunft bei Rapid.

