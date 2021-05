Daniel Bachmann: "Will bei der EURO spielen"

Dave Shopland/BPI/Shutterstock via www.imago-image

Auch bei der EM soll es kein Vorbeikommen an Daniel Bachmann geben

Mit dem Watford FC fixierte Daniel Bachmann die Rückkehr in die englische Premier League, mit 13 Spielen ohne Gegentor in 23 Ligapartien hatte der ÖFB-Tormann ebenfalls einen großen Anteil daran. Einen Platz im erweiterten EM-Kader hat er sicher, nun will er aber auch bei Endrunde das Tor hüten.

"Einfach unglaublich", jubelte Daniel Bachmann nach dem fixierten Aufstieg in die Premier League. Nachdem er im Frühjahr zum Stammkeeper der "Hornets" wurde, konnte er in 13 von 23 Spielen seinen Kasten sauber halten, insgesamt sammelte das Team in diesen Zeitraum 51 Punkte. Auch im erweiterten EM Kader von ÖFB-Teamchef Franco Foda scheint Daniel Bachmann auf, der nun auch bei der Endrunde unbedingt im Tor des Nationalteams stehen möchte.

"Ich bin zu gut für die Bank"

Gegenüber der "Krone" gibt er sich in dieser Hinsicht jedenfalls angriffslustig: "Ich habe meine Visitenkarte abgegeben, will auch bei der EURO spielen." Das Selbstvertrauen stimmt, kein Wunder, bei Watford hat er eine starke Rückrunde gespielt, wurde Anfang Februar sogar zum "Man of the Match" gekürt und war auch im "Team of the week" in der englischen Championship zu finden. "Ich habe immer an mich geglaubt, das ist das wichtigste. Ich bin zu gut für die Bank", gibt sich der 26-Jährige selbstbewusst.

Der Durchbruch ließ für Daniel Bachmann dabei lange auf sich warten, als er mit 16 Jahren den Schritt aus dem Nachwuchs der Wiener Austria zu Stoke City ("Wenn dich so ein Klub will, kannst nicht nein sagen") machte. Erst knapp zehn Jahre später, konnte er sich in England als Stammkeeper etablieren. "Am Anfang war es schwierig. Aber international musst du Geduld haben", gibt der 1,91-Meter-Tormann zu. Das Warten hat sich ausgezahlt, die größte Fußballliga der Welt wartet und Bachmann ist diesmal mittendrin statt nur dabei.

