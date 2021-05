Struber offenbar bei Bremen im Fokus

Rich Graessle/Icon Sportswire via www.imago-images

Gerhard Struber ist offenbar im Norden Deutschlands gefragt

Nach Andreas Herzog steht mit Gerhard Struber offenbar bereits der nächste österreichische Trainer bei Werder Bremen im Fokus. Wie die "Bild" berichtet soll der aktuelle Coach der New York Red Bulls bei den Bremer Verantwortlichen weit oben auf der Liste möglicher Kandidaten stehen.

Beim SV Werder Bremen ist man nach dem Aus des langjährigen Cheftrainers Florian Kohfeldt auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Zuletzt wurde über ein mögliches Interesse an ÖFB-Rekordteamspieler Andreas Herzog berichtet, nun soll auch Ex-WAC-Coach Gerhard Struber in den Fokus des abstiegsbedrohten deutschen Bundesligisten gerückt sein.

Struber noch bis 2023 in New York unter Vertrag

Wie die "Bild" berichtet steht Struber auf der Liste möglicher Trainerkandidaten weit oben, der 44-Jährige ist allerdings erst seit vergangenem Oktober Cheftrainer bei den New York Red Bulls und hat dort noch ein gültiges Arbeitspapier bis Dezember 2023. Sollte Bremen in die zweite deutsche Bundesliga absteigen, wäre ein Wechsel von Struber wohl ausgeschlossen.

Zurück nach Hause.🔙🗝️



Die #Werder-Profis machen sich zur Stunde auf den Weg zurück nach #Bremen. 🟢⚪



Wir blicken zurück auf eine intensive Zeit in #Barsinghausen.⤵️https://t.co/hjBhZEJcnB — SV Werder Bremen (@werderbremen) 20. Mai 2021

In New York erlebte der ehemalige Barnsley-Coach, der den englischen Zweitligisten in der Saison 2019/20 am letzten Spieltag vor dem Abstieg rettete, aber einen schleppenden Start. In seinen ersten fünf Ligaspielen als Cheftrainer gelangen ihm lediglich zwei Siege bei drei Niederlagen. Mit sechs Zählern liegt New York aktuell in der Tabelle nur auf dem neunten Tabellenplatz.

