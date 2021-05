Medien: Schalke 04 beschäftigt sich mit Ex-Torwart

via www.imago-images.de

Timon Wellenreuther blieb der Durchbruch beim FC Schalke 04 einst verwehrt

Der FC Schalke 04 steht seit Wochen als sicherer Absteiger aus der Bundesliga ab. Daher bastelt der Revierklub bereits am Kader für die Zweitliga-Saison. Nun soll ein alter Bekannter ins Blickfeld gerückt sein.

Der FC Schalke 04 hat wenige Tage vor dem vorerst letzten Bundesliga-Spiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln den Abschied von gleich zehn Profis bekannt gegeben. Einer dieser Spieler ist Ersatztorwart Frederik Rönnow, der nach Leihende zurück zu Eintracht Frankfurt ziehen wird. Im Gegenzug wird zwar der an die SGE verliehene Markus Schubert erneut bei S04 aufschlagen, laut "Sport1" suchen die Knappen dennoch nach einem weiteren Herausforderer, der Druck auf Stammkeeper Ralf Fährmann ausübt.

Dem TV-Sender zufolge beschäftigt sich der FC Schalke 04 daher mit Timon Wellenreuther. Der 25-Jährige hatte Königsblau im Sommer 2017 endgültig den Rücken gekehrt, nachdem er in der Saison 2015/16 bereits zu RCD Mallorca ausgeliehen war. Über Willem II aus den Niederlanden zog es den Torwart aus Karlsruhe im vergangenen Sommer zum belgischen Erstligisten RSC Anderlecht. Für Schalke macht er lediglich acht Bundesliga-Spiele.

Schalke 04 soll demnach bereits auf den Schlussmann zugegangen sein und das Interesse an einer Rückholaktion hinterlegt haben. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft, in Anderlecht besitzt Wellenreuther noch einen Vertrag bis 2024. Allerdings sollen neben Schalke 04 auch zwei weitere Vereine aus Europa Interesse bekundet haben. Um welche Klubs es sich dabei handelt, ist nicht näher bekannt.

Schalke 04: Was passiert mit Schubert und Langer?

Sollte Schalke 04 tatsächlich eine Übereinkunft mit Wellenreuther treffen, der sich in Belgien zeitweise den Stammplatz zwischen den Pfosten erkämpft hatte und auf 27 Pflichtspiele kommt, dürfte die Zukunft von Rückkehrer Markus Schubert erneut offen sein. Der 2019 von Dresden zu den Knappen gewechselte Torwart besitzt noch einen Vertrag bis 2023, zuletzt hatte er angekündigt, sich unbedingt beim Traditionsverein durchsetzen zu wollen.

Darüber hinaus verfügt S04 weiterhin über die bisherige Nummer drei Michael Langer, der in 2020/21 dreimal in der Bundesliga ausgeholfen hatte. Der Vertrag des 35-Jährigen läuft im Sommer aus. Aber: Zu den zehn Spielern, die den Klub verlassen, gehörte der Routinier nicht. Möglich, dass Trainer Dimitrios Grammozis auch in der neuen Saison auf Langers Erfahrung setzt.