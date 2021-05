Manchester United macht Coman "ein bisschen verrückt"

EIBNER/Sascha Walther

Wird Kingsley Coman vom FC Bayern der Kopf verdreht?

Seit 2015 schnürt Kingsley Coman die Fußball-Schuhe für den FC Bayern München, seit 2015 gewinnt der Franzose Titel um Titel mit dem deutschen Rekordmeister. Eine verlockende Offerte soll dem Flügelstürmer nun aber den Kopf verdrehen.

Manchester United soll Coman damit locken, dass er das Bruttogehalt, welches er beim FC Bayern kassiert, am Old Trafford netto verdienen könnte. Eine Vorstellung, die dem 24-Jährigen wenig überraschend sehr zusagen soll. Das berichtet "Bild"-Reporter Christian Falk. ManUnited mache Coman "ein bisschen verrückt". Konkret soll Coman derzeit zwölf Millionen Euro pro Saison einstreichen.

"Mich erinnert das sehr an den Fall Alaba", führt Falk weiter aus. Die Summen, um die es gehe, seien "sehr, sehr ähnlich" und die Verhandlungen würde ebenfalls der Vater des Spielers führen. Alaba verlässt seinen Jugendklub am Ende der Spielzeit ablösefrei, der Poker um einen neuen Vertrag scheiterte, obwohl die Münchner immer wieder öffentlich bekundeten, sie wollten den Österreicher nur zu gerne halten.

Ein ähnliches Szenario droht nun eventuell in der Causa Coman. Die Verhandlungen über eine Verlängerung des Kontrakts des gebürtigen Parisers über den Sommer 2023 hinaus würden derzeit "massiv stocken", da Coman auch in der bayerischen Landeshauptstadt zwölf Millionen Euro netto verlangen soll, will Falk erfahren haben.

Coman ein echter Titelsammler

Glücklich sei man an der Säbener Straße momentan nicht, als positiv wird jedoch gewertet, dass Comans Vertrag erst nach der übernächsten Saison endet und man noch etwas Zeit habe, das Ruder rumzureißen.

2020/21 bestritt Coman bislang 38 Pflichtspiele für den FC Bayern. Dabei erzielte er sieben Tore und kommt auf 13 Vorlagen. Besonders beeindruckend: Trotz seiner jungen Jahre gewann Coman mit seinen Ex-Klubs Paris Saint-Germain und Juventus Turin sowie dem FC Bayern bereits zehn nationale Meisterschaften und reihenweise weitere Titel.

Gerüchte um ein Interesse anderer Top-Klubs halten sich seit Jahren hartnäckig. Zuletzt wurden neben Manchester United vor allem der FC Chelsea und der FC Liverpool gehandelt.