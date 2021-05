"Immer nur Fußball": Havertz hadert mit Start in London

Mark Pain via www.imago-images.de

Kai Havertz hatte beim FC Chelsea keinen einfachen Start

In seiner ersten Saison beim FC Chelsea steht Kai Havertz mit den Blues auf Anhieb im Endspiel der Champions League. Die satten 80 Millionen Euro, die die Londoner für seine Dienste auf den Tisch blätterten, hat der deutsche Youngster bislang aber noch nicht ganz rechtfertigen können. Nun hat der 21-Jährige enthüllt, was ihm das Leben auf der Insel erschwerte.

"Wenn du nach London kommst, willst du hier auch leben, aber in den letzten Monaten war das nicht möglich", eröffnet Havertz im exklusiven Gespräch mit "Sky Sports". "Du musstest immer zuhause bleiben, daher haben wir nicht viel von der Stadt mitbekommen. Es gab immer nur Fußball", konkretisiert der gebürtige Aachener.

Dass es sportlich nicht von Beginn an völlig rund gelaufen ist, überrascht den Youngster allerdings nicht. "Es war eine schwierige Saison für mich, nicht meine beste. Aber ich wusste vorher, dass es Monate dauern würde, bis ich mich an dieses Land, diese Liga gewöhnt habe." Seit zwei oder drei Monaten gehe es allerdings bergauf. "Ich spiele gut, ich erziele Tore, ich habe einige Tore aufgelegt und das ist es, was ich tun möchte."

Der Unterschied zum deutschen Fußball sei zudem sehr groß gewesen. "Es ist sehr hart, denn du spielst alle drei Tage und die Intensität hier ist deutlich höher als in Deutschland, um ehrlich zu sein", gesteht Havertz.

Hilfreich war während dieser Phase, dass mit Timo Werner ein weiterer Deutscher vor der Saison zum FC Chelsea wechselte und dieselben Gegebenheiten vorfand. Es sei gut gewesen, Werner an seiner Seite zu wissen, offenbart der ehemalige Spieler von Bayer Leverkusen. "Wir hatten beide schwierige Phasen. Er war ebenfalls unglücklich in dieser Saison. Aber jetzt spielen wir beide gut und hoffen, wir können das fortsetzen."

Havertz kommt bislang auf 43 Saisonspiele, erzielte acht Tore und legte neun Treffer auf.