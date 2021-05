Großkreutz über S04-Abstieg: "Wir waren nie Freunde ..."

imago sportfotodienst

Kevin Großkreutz im Trikot des BVB (l.) und Sead Kolasinac vom FC Schalke 04

Zwölfmal trat Kevin Großkreutz mit Borussia Dortmund im Revierderby gegen den Erzrivalen FC Schalke 04 an. Dabei feierte der deutsche Ex-Nationalspieler mit dem BVB vier Siege, kassierte sechs Pleiten und spielte zweimal remis.

Dass die emotionsgeladenen Duelle für ihn immer etwas ganz besonderes waren, betonte der gebürtige Dortmunder dabei gebetsmühlenartig. Dass der ungeliebte Pott-Rivale S04 nun den Gang in die 2. Bundesliga antreten muss, gefällt Großkreutz allerdings nicht wirklich.

"Eines gleich mal vorweg: Wir waren noch nie Freunde - wie jeder weiß. Schon deshalb kann ich gut verstehen, dass beim Abstieg der Blauen in der Fußball-Metropole Dortmund das eine oder andere Freuden-Bierchen gekippt worden ist", eröffnet Großkreutz in einem Beitrag für die "Bild", schränkt dann jedoch ein: "Doch ich sag' genauso ehrlich: Allzu lange sollten sie sich nicht in der 2. Liga einnisten. Sonst fehlt etwas in der Bundesliga. Die ist nämlich ohne das Revier-Duell nur halb so schön."

BVB gegen FC Schalke 04? "Nix ist geiler"

Das Revierderby sei "immer wieder ein großartiges Fest. Voller Rivalität und Emotionen. Schlichtweg die Mutter aller Derbys", so Großkreutz, der im Gang ins deutsche Fußball-Unterhaus allerdings auch eine Chance für die Königsblauen sieht. "Vielleicht tut denen ein Neuanfang mal ganz gut."

Mit Verweis auf die ganz besonderen Erfahrungen, die er selbst im Duell BVB gegen S04 sammeln durfte, schließt Großkreutz: "Deshalb mein tatsächlich ernsthafter Wunsch: Kommt bald zurück, denn nix ist geiler als dieses Derby."

Eine baldige Rückkehr des FC Schalke 04 in die Bundesliga wird allerdings bei Weitem wohl kein Selbstläufer. Mit mageren 16 Punkten nach 34 Spieltagen legten die Knappen die drittschlechteste Saison der Bundesliga-Geschichte hin. Zudem ist der Klub finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet und muss einen weitreichenden Neuanfang meistern.