Europacup! Union Berlin wähnt sich in Hollywood

Michael Sohn

Die Spieler von Union Berlin feiern den Europapokal-Einzug mit ihren Fans

Ein Max Kruse braucht keine Party-Lizenz. Nur ein Abendessen mit dem Papa und vielleicht auch eine Shisha-Pfeife wollte Union Berlins Europa-Garant genießen.

Dabei hatte der "achtarmige" Torwart Andreas Luthe dem Lebemann gerade einen Freifahrtschein für alle denkbaren Extravaganzen erteilt. Schon auf dem Feier-Balkon der Eisernen am Stadion an der Alten Försterei war Kruse vor mehr als 1000 euphorisierten Fans dann dabei und freute sich auch über die anstehende Teilnahme an der von ihm ungeliebten Conference League.

"Union international", lautete Kruses Kommentar zum obligatorischen Feier-Foto bei Instagram. Platz sieben weit vor dem Lokalrivalen Hertha BSC, 16 Heimspiele in Serie ungeschlagen, weniger Gegentore als der FC Bayern, weniger Niederlagen als Borussia Dortmund, lauten nur einige der erstaunlichen Eckdaten einer famosen Spielzeit.

"Es ist Weltklasse, dass wir uns so belohnen für eine herausragende Saison", sagte Kruse. Die Symbolfigur für die fabelhafte Reise der Köpenicker Richtung Fußball-Kontinent war der 33-Jährige selbst - gekrönt von seinem Siegtreffer zum 2:1 in der Nachspielzeit gegen RB Leipzig, der die erste eiserne Europapokal-Qualifikation nach 20 Jahren möglich machte.

Kruse und Union - das passt einfach

Union und Kruse, Kruse und Union. Das schien in beide Richtungen ein gewagtes Experiment, wenn nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Da der imagebeladene Prinzipien-Klub aus Ost-Berlin, dort Freigeist und schlampiges Genie mit Hang zu klarer Meinungsäußerung in der Social-Media-Blase. Doch es funktionierte.

Dass Kruse nebenbei feierte oder über Radarfallen im Stadtverkehr oder ihm zu unfreundliche Luxus-Autohändler moserte? Geschenkt. Kruse bekam die lange Berliner Leine und lieferte. Elf Tore, fünf Assists, trotz langer Verletzungspause im Winter Top-Scorer und unermüdlicher Antreiber.

"Das ist der verrückteste Typ, den ich jemals kennengelernt habe im Profifußball. Aber er hat uns heute wieder den Arsch gerettet", sagte Luthe. "Ich gönne ihm wirklich alles, was er drumherum macht", sagte der Schlussmann, dem Trainer Urs Fischer bescheinigte, gegen Leipzig "acht Arme im Spiel" gehabt zu haben.

Duelle mit Rom, Feyenoord, Tottenham, Arsenal und Villarreal winken

Und seinem Matchwinner Kruse wollte Fischer, der sich selbst wie in einem Hollywood-Streifen fühlte, mal ordentlich "auf's Brot schmieren", dass das mit der Conference League Realität ist. "Null Bock" verspürte Kruse kürzlich auf den neu geschaffenen dritten Europacup. "Ich bleibe bei meiner Meinung. Aber ich werde immer alles tun, damit wir Spiele gewinnen", sagte er nun.

In seiner sachlichen Art wird Fischer Kruse den Wettbewerb, über den auch viele Halbwahrheiten durch die Fußball-Welt geistern, vielleicht nochmals erklären. Keineswegs, wie oft behauptet, wird die Saisonvorbereitung der Eisernen gestört. Erst am 19. und 26. August steht die für alle obligatorische Playoff-Runde an, also nach dem Saisonstart in der Bundesliga Mitte August.

Wie Union mit der Belastung im Donnerstag-Sonntag-Rhythmus umgeht, ist eine spannende Frage. Das 32er-Feld besteht in der Gruppenphase aber nicht nur aus No-Name-Teams aus Ost-Europa. Die AS Rom, Feyenoord Rotterdam, Tottenham Hotspur oder der FC Arsenal gehörten zu den klangvollen möglichen Kandidaten. Sicher dabei sind der FC Basel, der frühere Verein von Trainer Fischer, der FC Villarreal aus Spanien und Fenerbahce, Kruses türkischer Ex-Klub.