Eintracht wohl an Israel-Knipser dran

Shon Weissman steht bei Eintracht Frankfurt angeblich hoch im Kurs

Trotz der Qualifikation für die Europa League steht Eintracht Frankfurt vor einem schwierigen Sommer. Trainer, Manager und zahlreiche Stammspieler verlassen die Hessen, die einen gewaltigen Umbruch stemmen müssen. Zugleich werden viele Namen am Main gehandelt - darunter neuerdings auch ein israelischer Torjäger.

Gemeint ist Shon Weissman vom spanischen Erstliga-Absteiger Real Valladolid, der nach Informationen des Portals "Pucelafichajes.com" auf der Wunschliste der SGE auftaucht.

Der 25-Jährige war im vorigen August für vier Millionen Euro vom Wolfsberger AC zum Ronaldo-Klub gewechselt, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen aber nicht komplett erfüllen.

Nach 34 Pflichtspielen standen sieben Tore und drei Vorlagen zu Buche - eine ordentliche, aber nicht berauschende Quote. Zum Vergleich: In der österreichischen Bundesliga hatte Weissman zuvor in 40 Begegnungen 37 (!) Mal zugeschlagen.

Der Vertrag des Nationalspielers ist zwar noch bis 2024 gültig, ob er den Gang in die Segunda División mit Valladolid antreten wird, ist dennoch fraglich. Europaweit genießt Weissman weiterhin einen guten Ruf.

Neben der Eintracht soll auch Liga-Konkurrent Union Berlin ein Auge auf den Angreifer geworfen haben.

Ersetzt Weissman Jovic in Frankfurt?

In Frankfurt könnte Weissman in die Fußstapfen von Luka Jovic treten, der den Verein nach seiner halbjährigen Leihe von Real Madrid wohl wieder verlassen wird.

Zudem steht hinter Goalgetter André Silva noch ein dickes Fragezeichen. Die bärenstarke Saison des Portugiesen, der 28 Mal traf, soll unter anderem Manchester City auf den Plan gerufen haben.

So stehen in vorderster Front nach jetzigem Stand neben Silva nur die Rückkehrer Goncalo Paciencia und Dejan Joveljic sowie die Talente Ragnar Ache und Ali Akman zur Verfügung.