Bericht: Flick-Aus vertreibt Lewandowski vom FC Bayern

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Robert Lewandowski vom FC Bayern (l.) und Hansi Flick

Dass der FC Bayern Offensiv-Superstar Robert Lewandowski im Sommer ziehen lässt, scheint eigentlich ausgeschlossen. Erst unlängst betonte Klub-Boss Karl-Heinz Rummenigge: "Lewandowski wird nicht verkauft". Ein eindeutiges Veto, dass die Gerüchte um einen Abschied des Polen allerdings nicht zum Erliegen bringt.

Lewandowski habe bereits Treffen mit Real Madrid und dem FC Barcelona vereinbart. Das berichtet das spanische Portal "Don Balon". Damit aber nicht genug. Dem Bericht zufolge soll auch die Führungsriege des FC Bayern mit von der Partie sein, um die finanziellen Rahmendetails eines Abschieds des Weltfußballers zu klären. Ab 60 bis 65 Millionen Euro soll der Klub aus der bayerischen Landeshauptstadt gesprächsbereit sein.

Dass Lewandowski München den Rücken kehren will, soll "Don Balon" zufolge übrigens eine Folge des Umgangs des deutschen Rekordmeisters mit dem scheidenden Trainer Hansi Flick sein. Die Kontroversen um den Erfolgscoach, der die Bayern letztlich auf eigenen Wunsch nach der Saison verlässt, sollen Lewandowski aufgestoßen sein.

Lewandowski vor Abschied vom FC Bayern: Gerücht wirft viele Fragen auf

Der Bericht will allerdings noch über weitere Einsichten in Lewandowskis Gedankenwelt verfügen. Demnach bevorzugt der Nationalspieler einen Wechsel zu Real Madrid, da dieses ihm schon mehrfach großes Interesse signalisierte. An einem Engagement beim FC Barcelona soll Lewandowski hingegen vor allem die Aussicht reizen, Seite an Seite mit Lionel Messi zu spielen.

Bereits ein flüchtiger Blick auf die kolportierten Informationen enthüllt allerdings einige Ungereimtheiten. Lewandowski ist noch bis zum Sommer 2023 an den FC Bayern gebunden, wird dort geschätzt und ist schlicht nicht zu ersetzen. Dass die Bayern-Boss, ihrem Veto zum Trotz, nach Madrid und Barcelona reisen, um einen möglichen Deal auszuloten, wirkt in diesem Zusammenhang eher unglaubwürdig.

Auch das vermeintliche Argument, Lewandowski wolle in einem Team mit Superstar Messi kicken, steht auf sehr tönernen Füßen: Der Vertrag des Argentiniers in Barcelona endet, Messi hat sich noch nicht zu seinem Haus-und-Hof-Klub bekannt.