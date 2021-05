Schalke-Routinier unmittelbar vor Verlängerung

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Michael Langer (l.) soll vor der Verlängerung beim FC Schalke 04 stehen

Nach dem krachenden Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga steht der FC Schalke kurz vor der ersten Vertragsverlängerung für die kommende Zweitligasaison.

Keeper Michael Langer bleibt den Knappen offenbar auch im Unterhaus erhalten. Das berichtet "Sky". Demnach hängt der 36-jährige Österreicher eine weitere Saison auf Schalke dran.

Der ehemalige U21-Nationalspieler der Alpenrepublik wechselte im August 2017 vom schwedischen Erstligisten IFK Norrköping nach Gelsenkirchen, bestritt allerdings erst in der unlängst beenden Spielzeit seine ersten Pflichtspiele für die Königsblauen.

Wirklich erfreulich verliefen die Einsätze für den Altstar nicht: Am 10. Spieltag stand er 90 Minuten beim 0:3 gegen Bayer Leverkusen auf dem Rasen, beim 0:4 gegen Borussia Dortmund (22. Spieltag) ersetzte Langer den verletzten Ralf Fährmann nach 32 Minuten und am 23. Spieltag wirkte er 90 Minuten beim 1:5 gegen den VfB Stuttgart mit.

Routinier des FC Schalke 04 gewann 2007 die Deutsche Meisterschaft

Apropos VfB Stuttgart: Für die Schwaben bestritt Langer am 10. Mürz 2007 seine erste und für über zehn Jahre letzte Partie im deutschen Fußball-Oberhaus. Damit gehörte der in Bregenz geborene Keeper zum Team der Stuttgarter, das 2007 völlig überraschend die Deutsche Meisterschaft gewann.

Eine längere Zeitspanne zwischen zwei Einsätzen in der Bundesliga weist lediglich Wolfgang Böhni auf. 6.089 Tage nach dessen Debüt für den Karlsruher SC Ende Dezember 1966 folgte in der Saison 1983/84 der nächste Einsatz des Mittelfeldspielers in der deutschen Elite-Liga.

In seiner langen Karriere stand Langer zudem bei Viktoria Bregenz, beim SC Freiburg, dem FSV Frankfurt, dem SV Sandhausen, Valerenga in Norwegen sowie den Tampa Bay Rowdies in den USA und Norrköping unter Vertrag.