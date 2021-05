St. Pauli verpflichtet neuen Torhüter

Vitalii Vitleo Kliuiev via www.imago-images.de

Nikola Vasilj wechselt nach Hamburg

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat seine erste Neuverpflichtung für die kommende Saison getätigt.

Der 25 Jahre alte Torhüter Nikola Vasilj wechselt ablösefrei vom ukrainischen Europa-League-Teilnehmer Zorya Lugansk zu den Kiezkickern. Der Bosnier stand auch schon beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag.

"Uns war es wichtig, auf einer so zentralen Position im Kader frühzeitig gut aufgestellt zu sein", sagte Sportchef Andreas Bornemann: "Ich kenne Nikola bereits aus seiner Zeit in Nürnberg. Er hat in Lugansk einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung gemacht."