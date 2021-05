Italienisches Supercup-Finale wieder in Saudi-Arabien

AFP/SID/ISABELLA BONOTTO

Italienischer Supercup wieder in Saudi-Arabien

Das Spiel um den italienischen Fußball-Supercup zwischen Meister Inter Mailand und Pokalsieger Juventus Turin wird in der kommenden Saison wieder in Saudi-Arabien ausgetragen.

"Der nächste Super Cup wird in Saudi-Arabien stattfinden, mit Fans, wie es in unserem Vertrag festgelegt ist", sagte Liga-Präsident Paolo dal Pino am Montag.

Die Partie soll laut italienischen Medienberichten voraussichtlich im Januar 2022 stattfinden. Die Verlegung der Finalspiele in das Königreich hatte schon früher zu einigen Protesten auf dem Apennin geführt.