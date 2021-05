Schalkes Matondo im vorläufigen EM-Kader von Wales

Gruffydd Thomas via www.imago-images.de

Schalkes Matondo steht im vorläufigen walisischen EM-Kader

Die Deutschland-Legionäre Rabbi Matondo und James Lawrence dürfen auf eine EM-Teilnahme mit der Fußball-Nationalmannschaft von Wales hoffen.

Schalkes Außenstürmer Matondo und Abwehrspieler Lawrence vom FC St. Pauli stehen im vorläufigen Kader von Trainer Robert Page für die EURO (11. Juni bis 11. Juli), der 28 Spieler umfasst.

An der Spitze des Aufgebots stehen die Topstars Gareth Bale von Tottenham Hotspur und Aaron Ramsey (Juventus Turin). Stürmer Hal Robson-Kanu (West Bromwich Albion), einer der Helden beim Halbfinal-Einzug des Außenseiters vor fünf Jahren, fand keine Berücksichtigung.

Den endgültigen Kader will Page nach dem Trainingslager in Portugal am Sonntag benennen. Wales trifft in EM-Gruppe A auf die Schweiz, die Türkei und Italien.

Der EM-Kader von Wales:

Tor: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Adam Davies (Stoke City), Danny Ward (Leicester City)

Abwehr: Ben Davies (Tottenham Hotspur), Chris Gunter (Charlton Athletic), James Lawrence (FC St. Pauli), Tom Lockyer (Luton Town), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Rhys Norrington-Davies (Stoke City), Joe Rodon (Tottenham Hotspur), Neco Williams (FC Liverpool)

Mittelfeld: Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Sheffield United), David Brooks (AFC Bournemouth), Rubin Colwill (Cardiff City), Dylan Levitt (Istra 1961), Aaron Ramsey (Juventus Turin), Matthew Smith (Doncaster Rovers), George Thomas (Queens Park Rangers), Jonathan Williams (Cardiff City), Harry Wilson (Cardiff City)

Angriff: Gareth Bale (Tottenham Hotspur), Mark Harris (Cardiff City), Tom Lawrence (Derby County), Rabbi Matondo (Schalke 04), Kieffer Moore (Cardiff City), Tyler Roberts (Leeds United)