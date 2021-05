Salzburg wohl mit großem Kader-Umbruch

GEPA pictures/ David Geieregger

Patson Daka wird wahrscheinlich den Abflug aus Österreich machen

Bei Meister Red Bull Salzburg muss man sich wohl auf einen verhältnismäßig großen Umbruch im Kader einstellen. Nach dem fixierten Titelgewinn und dem feststehenden Abgang von Trainer Jesse Marsch, droht auch der Verlust von Schlüsselspielern wie Patson Daka, Enock Mwepu und Mergïm Berisha.

>> Die Vereinsstatistik von Patson Daka in der weltfussball-Datenbank

Bei Titelhamster Red Bull Salzburg wird sich in der kommenden Saison einiges ändern. Zum einen verlässt Cheftrainer Jesse Marsch nach zwei Jahren die Mozartstadt und wechselt nach Deutschland zu RB Leipzig, sein Nachfolger steht mit dem aktuellen Liefering-Coach Matthias Jaissle schon fest. Zum anderen droht im Kader ein weitaus größerer Umbruch als die Jahre davor, laut Infos der "Krone" könnte dem Serienmeister gar die halbe Startelf abhanden kommen.

Ausverkauf bei Salzburg steht bevor

So sollen die beiden sambischen Nationalspieler Patson Daka und Enock Mwepu vor einem Transfer in eine Topliga stehen. Vor allem der Abgang von Spieler der Saison und Torschützenkönig Daka tut weh, der es in der aktuellen Saison auf 27 Treffer brachte und insgesamt in 125 Pflichtspielen für die "Roten Bullen" 68 Tore sowie 27 Assists verbuchen konnte. Auch Mwepu bringt es bereits auf 119 Partien für den österreichischen Meister.

Zudem konnte man sich nicht mit Angreifer Mergïm Berisha auf eine Ausweitung seines mit 2022 auslaufenden Vertrags einigen, weshalb wohl ein Verkauf im Sommer angestrebt wird, um noch eine hohe Ablöse für den 23-jährigen Stürmer, der 14 Tore in der Meistersaison beisteuern konnte, zu lukrieren.

Alles Gute zum Geburtsag, Double-Sieger! 🎉🤗



Noah #Okafor feiert heute seinen 2️⃣1️⃣. Geburtstag! pic.twitter.com/hAmCK7oBXH — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 24. Mai 2021

Auch in der Defensive droht Abgang von Stammpersonal, so soll Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen für den nächsten Karriereschritt bereit sein, André Ramalho steht ebenfalls vor einem Abgang und wird mit einem Wechsel in die Niederlande zu PSV Eindhoven in Verbindung gebracht. Dort steht mit Roger Schmidt sein ehemaliger Cheftrainer und Förderer an der Seitenlinie. Auch ein Transfer von Abwehrkollege Maximilian Wöber ist offenbar nicht ausgeschlossen.

Bleiben sollen hingegen Zlatko Junuzović, der zuletzt mit einem Transfer in die amerikanische MLS in Verbindung gebracht wurde sowie die beiden langzeitgesperrten Mo Camara und Sekou Koïta. Patrick Farkas hat hingegen keine Zukunft, der ehemalige Mattersburg-Kicker war in dieser Spielzeit nur noch Reservist und muss sich wohl einen neuen Verein suchen.

red