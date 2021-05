Schwab jubelt über Erfolgssaison in Griechenland

Agenturfoto via www.imago-images.de

Stefan Schwab blickt auf eine erfolgreiche Spielzeit in Griechenland zurück

Der Wechsel von Stefan Schwab vom SK Rapid nach Griechenland zu PAOK Saloniki war für den 30-Jährigen ein voller Erfolg. Beim griechischen Vizemeister zählt er zum Stammpersonal, konnte mit ihnen den Sieg im Cup bejubeln und wurde für seine konstanten Leistungen auch ins Team des Jahres der griechischen Super League gewählt.

>> Die Vereinsstatistik von Stefan Schwab in der weltfussball-Datenbank

Nach sechs Jahren beim SK Rapid entschied sich Stefan Schwab als amtierender Kapitän der "Grün-Weißen" für einen Tapetenwechsel und wechselte nach Griechenland zu PAOK Saloniki. Der 30-jährige Mittelfeldspieler sollte mit seiner Entscheidung recht behalten, bei seinem Klub avancierte er direkt zum Stammspieler, stand in 33 Ligaspielen auf dem Spielfeld und konnte mit ihnen vor kurzem auch den Sieg im griechischen Pokal bejubeln. Für den gebürtigen Salzburger war der erste große Titelgewinn. Zudem wurde er für seine starke Saison auch in das "Team des Jahres" der Super League gewählt.

"Kann nicht sein, dass ich wieder ein Finale verlier'"

"Eigentlich war es komplett verückt. Aber was ich hier erleben darf, bleibt unvergesslich", gibt sich Schwab stolz gegenüber der "Krone". Bei PAOK ist er aus dem Mittelfeld nicht mehr wegzudenken, hat sich im Gegensatz zu Thomas Murg, der ebenfalls von Rapid kam, beim griechischen Erstligisten als wichtige Stammkraft etabliert und konnte nun seine Saison mit dem Titelgewinn im Pokal krönen.

🔝1️⃣1️⃣ H καλύτερη ενδεκάδα του #slgrfantasy την #matchday8 των #Playoffs και #matchday6 των #Playouts 📱



ℹ Η καλύτερη ενδεκάδα προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα και δεν αφορά την καλύτερη ενδεκάδα της αγωνιστικής.



ℹ H αγωνιστική ολοκληρώθηκε 19 Μαΐου.#slgr #fantasy pic.twitter.com/GKlBNB9MvO — Super League Greece (@Super_League_GR) 20. Mai 2021

Auch wenn man gegen Meister Olympiakos im Finale kurz ins Straucheln kam, wie Schwab erzählt: "Nach der Pause sind wir kurz ins Schwimmen gekommen, da dachte ich mir schon, es kann nicht sein, dass ich wieder ein Finale verlier'." Mit Rapid verlor er im ÖFB-Cup gegen Red Bull Salzburg gleich zweimal ein Finale. Dieses Mal konnte er aber den Pott nach oben stemmen. Die Feierlichkeiten mit den Fans dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Der Sprung in den EM-Kader Österreichs ist für Stefan Schwab zwar nicht gelungen, dennoch kann sich der 30-jährige Mittelfeldspieler auf die kommende Champions League-Qualifikation mit seinem Verein freuen. Da scheiterte er mit dem Verein im vergangenen Jahr erst in der letzten Runde, doch dieses Mal will man die Hymne der Königsklasse auch in der Gruppenphase zu hören bekommen.

red