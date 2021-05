Eintracht gibt offenbar grünes Licht für Silva-Transfer

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Übernimmt Luka Jovic (2.v.r.) bei Eintracht Frankfurt den Platz von André Silva?

Das Saisonende stand bei Eintracht Frankfurt ganz im Zeichen des Abschieds. Abschied von der Königsklasse, Abschied vom Trainer, Sportchef und Manager. Der nächste Kandidat, der die Hessen angeblich verlassen wird, ist Torjäger André Silva. Wer die Nachfolge des Portugiesen antritt, soll bereits feststehen.

Dass Top-Torjäger André Silva Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen könnte, wird schon länger gemunkelt. Die spanische Zeitung "AS" vermeldet am Dienstag, dass die Hessen einem Transfer jetzt grundsätzlich zugestimmt haben. Im Gegenzug für eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro wird der Tabellenfünfte Silva dem Bericht zufolge ziehen lassen.

Mit den Einnahmen soll im Gegenzug der feste Kauf von Luka Jovic in die Wege geleitet werden, heißt es weiter. Der Serbe spielte in der Rückrunde auf Leihbasis bei den Frankfurtern und gilt bei seinem Stammverein Real Madrid als klarer Verkaufskandidat.

Sollte es zu einem direkten Tausch zwischen Real und der Eintracht kommen, dürften sich die Hessen wohl noch über die ein oder andere Million zusätzlich freuen. Schließlich steigerte Silva seinen Marktwert in den letzten Monaten enorm, während der Markt für Jovic deutlich geschrumpft ist.

Will Luka Jovic überhaupt zu Eintracht Frankfurt zurück?

Wirklich sicher ist eine Jovic-Verpflichtung aber auch im Fall eines Silva-Transfers nicht. Der Grund: Jovic könnte den Hessen noch eine Absage erteilen - aus mehreren Gründen.

Der Stürmer soll unter anderem mit seinen Einsatzzeiten zuletzt nicht wirklich zufrieden gewesen sein. Zudem droht auch noch ein Abgang seines guten Freunds Filip Kostic, der ihn im Winter überhaupt erst zu einer Rückkehr nach Frankfurt überredete.

Auch der Abschied von Adi Hütter soll Jovic nicht in den Kram passen. Zumal immer noch nicht feststeht, wer auf den Österreicher folgt. Auch aus diesem Grund wird der Serbe nun zunächst zu Real Madrid zurückkehren und erst dann entscheiden, für welchen Klub er in der nächsten Saison die Schuhe schnürt.