Gregoritsch vor U21-EM-Quali optimistisch

APA/ROBERT JAEGER

U21-Teamchef Werner Gregoritsch ist von der Qualität des neuformierten Kaders überzeugt

Das neuformierte U21-Nationalteam des ÖFB startet am 8. Juni in die EM-Qualifikation. Teamchef Werner Gregoritsch hatte den Kader im März in Spanien erstmals zu einem Trainingslager versammelt und sich dort auch in Testspielen gegen Saudi-Arabien (6:0) und Polen (2:0) von der Qualität der Spieler überzeugt. Nach einem weiteren Test gegen die Slowakei am 4. Juni wird es vier Tage später in Ried/Innkreis gegen Estland ernst.

Gregoritsch setzt weiterhin auf den Kader vom März und erhielt Verstärkung durch Yusuf Demir, der damals noch dem Aufgebot des Nationalteams von Franco Foda angehört hatte. "Wenn das so funktioniert, sich alle Spieler auf und neben dem Platz gut verstehen, man zwei Spiele souverän gewinnt und dabei zwölf Tore erzielt, dann gibt es für mich wenig Grund, an dem Team viel zu ändern. Alle Spieler haben meine Erwartungen erfüllt", sagte der Steirer in einer ÖFB-Aussendung vom Dienstag.

Sieben Bewerbsspiele bis Ende des Jahres

Neben starken Innenverteidigern stehen Gregoritsch auch Offensivspieler wie Demir, Junior Adamu, Romano Schmid und Thierno Ballo zur Verfügung. "Für mich als Teamchef ist es schön, wenn ich auf solche Spieler zurückgreifen kann. Das ist auch ein Qualitätsnachweis für die gute, strukturierte Ausbildung, die Spieler in Österreich mitbekommen", betonte der Coach. Die U21 des ÖFB sei die Nummer 10 Europas und an diese sehr positive Entwicklung wolle man anschließen. Bis Jahresende stehen sieben Bewerbsspiele auf dem Programm.

Die weiteren Gruppengegner in der Qualifikation für die Endrunde 2023 in Rumänien und Georgien sind Kroatien, Norwegen, Finnland und Aserbaidschan. Die Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite sind direkt dabei, die übrigen Gruppenzweiten ermitteln im Play-off die letzten vier EM-Teilnehmer. Die beiden Gastgeberländer sind gesetzt.

ÖFB-U21-Kader für das EM-Qualifikationsspiel gegen Estland:

Tor: Niklas Hedl (Rapid), Tobias Lawal (LASK), Franz Stolz (Kapfenberger SV)

Abwehr: Emanuel Aiwu (Admira), Jonas Auer (Viktoria Zizkov/CZE), Flavius Daniliuc (OGC Nizza), Niklas Geyrhofer (Sturm Graz), Leo Greiml (Rapid), Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf), David Nemeth (Sturm Graz), Alexander Prass (Liefering), Lukas Sulzbacher (Rapid), Patrick Wimmer (Austria)

Mittelfeld: Thierno Ballo (Chelsea), Vesel Demaku (Austria), Yusuf Demir (Rapid), Aleksandar Jukic (Austria), Romano Schmid (Werder Bremen), Nicolas Seiwald (Salzburg), Matthäus Taferner (WAC)

Angriff: Junior Adamu (FC St. Gallen), Tobias Anselm (WSG Tirol), Luca Kronberger (Admira)

Auf Abruf: Affengruber David (FC Liefering), Fadinger Lukas (SV Licht-Loidl Lafnitz), Fuchsroter Marco (SK Rapid), Gutlbauer Lukas (SV Guntamatic Ried), Haider Gabriel (TSG Hoffenheim/GER), Jenciragic Belmin (Floridsdorfer AC), Kadlec Marco (FC Flyeralarm Admira), Klees Can (FK Austria Wien), Kriener Martin (SV Licht-Loidl Lafnitz), Naschberger Johannes (WSG Swarovski Tirol), Sabitzer Thomas (LASK), Schuster Lion (SK Rapid), Shabanhaxhaj Dardan (SK Sturm Graz), Stratznig Kai (RZ Pellets WAC) Strunz Oliver (SK Rapid), Wunsch Nicholas (SK Rapid)

