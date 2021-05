VfB-Neuzugang "war BVB-Fan" - und stichelt gegen Bayern

DARREN PATEMAN via www.imago-images.de

Ex-"BVB-Fan" Alou Kuol wechselt zum VfB Stuttgart

Alou Kuol wird zur kommenden Saison eins der neuen Gesichter der Fußball-Bundesliga. Das australisch-sudanesische Sturm-Talent wechselt zum VfB Stuttgart - und das, obwohl er früher eher ein Bewunderer von Liga-Konkurrent Borussia Dortmund war. Wenig Zuneigung verspürt Kuol dagegen zum FC Bayern.

"Ich war BVB-Fan. Das bin ich jetzt dann nicht mehr, wenn ich zum VfB gehe", sagte Kuol in einem Interview mit "Spox" und "Goal". "Die Art und Weise, wie Dortmund gespielt hat, hat mir immer gut gefallen."

Die Münchner dagegen habe er "nie gemocht", offenbarte der 19-Jährige, der ablösefrei von den Central Coast Mariners nach Stuttgart wechselt, "weil sie immer alles gewinnen".

VfB Stuttgart für Alou Kuol "eine hervorragende Adresse"

Seinen Transfer nach Stuttgart erklärte Kuol mit dem guten Ruf des VfB im Nachwuchs-Bereich. Für junge Spieler seien die Schwaben "eine hervorragende Adresse", schwärmte der Angreifer.

"Der VfB hat bewiesen, wie gut er junge Spieler entwickeln kann. Dazu ist es eine junge Mannschaft, die einen aufregenden Fußball spielt. Ehrlich gesagt habe ich keine Sekunde gezögert, als Stuttgart bei mir angeklopft hat. Ich wusste sofort: Das ist der richtige Klub für mich, da will ich hin", sagte Kuol.

Champions-League-Träume "am liebsten" mit dem VfB Stuttgart

Mit dem VfB will der junge Profi "Schritt für Schritt" machen und in "Zwei-Jahres-Abschnitten" denken. "Am Anfang wird es für mich erstmal darum gehen, mich in Stuttgart zurechtzufinden. Ich will unbedingt die Sprache lernen. Ich muss einfach Gas geben und jeden Tag hart arbeiten, dann habe ich hoffentlich eine Chance, mir einen Platz im Bundesliga-Kader zu verdienen", sagte Kuol.

Er wolle sich anschließend "in der Bundesliga durchsetzen, Tore schießen und ein Star in meinem Klub werden." Eines Tages wolle er in der Champions League spielen, so Kuol. "Am liebsten mit Stuttgart. Aber noch ist das ist weit weg."