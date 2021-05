BVB statt Bayern: Nimmt Dortmund Hudson-Odoi ins Visier?

Andy Rowland via www.imago-images.de

Der BVB soll sich nach Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea erkundigt haben

Callum Hudson-Odoi kam beim FC Chelsea unter Thomas Tuchel nur sporadisch zum Einsatz. Zur Folge hat dies offenbar, dass die Blues über einen Sommerverkauf nachdenken. Der FC Bayern buhlte lange um den Flügelstürmer, der nun offenbar als Ersatz für Jadon Sancho beim BVB infrage kommt.

Borussia Dortmund hält Augen und Ohren offen nach einem potenziellen Nachfolger für Jadon Sancho, der auch in diesem Sommer das oberste Transferziel von Manchester United sein soll. "Eurosport" nennt nun mit Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea die nächste Alternative, mit der sich der BVB angeblich befasst.

Im blauen Stadtteil Londons soll man bereit dazu sein, Hudson-Odoi im diesjährigen Sommertransferfenster abzugeben. Dem Bericht zufolge ist neben einem Fixverkauf eine Ausleihe möglich, sofern der aufnehmende Klub einen Großteil von Hudson-Odois Gehalt übernimmt.

Seit Thomas Tuchel im Januar dieses Jahres den Cheftrainerposten übernahm, fiel Hudson-Odoi meist durchs Raster. In der Premier League kam er in den letzten sechs Saisonspielen lediglich auf zwei Einwechslungen. Ein Umstand, der auch den ambitionierten 20-Jährigen nicht zufriedenstellen dürfte.

FC Bayern bemühte sich vergeblich um Callum Hudson-Odoi

In der Bundesliga-Gerüchteküche ist der Name Hudson-Odoi nicht neu. Der FC Bayern unternahm mit seinen Transferversuchen im Januar 2019, im darauffolgenden Sommer sowie im August vorigen Jahres gleich drei vergebliche Anläufe, Hudson-Odoi an die Säbener Straße zu holen.

Stattdessen verlängerte das Chelsea-Eigengewächs seinen Vertrag im September 2019 langfristig bis 2024. Ein Verbleib an der Stamford Bridge wurde ihm damals mit einer Gehaltserhöhung auf etwas mehr als sieben Millionen Euro schmackhaft gemacht. Hudson-Odoi unterschrieb, wurde den Ansprüchen allerdings nur selten gerecht.

Nach "Eurosport"-Informationen hat der BVB vorsichtig vorgefühlt, um auszuloten, wie gut die Chancen eines Hudson-Odoi-Transfers stehen. Jonathan Ikoné (23, OSC Lille) und Raphinha (24, Leeds United) werden als weitere Dortmunder Optionen genannt. Der FC Chelsea hat angeblich zudem darum gebeten, über die Entwicklungen im Sancho-Poker auf dem Laufenden gehalten zu werden.