Herzog zu Admira-Wechsel: "Jetzt passt es"

Andreas Herzog hat mit der Admira viel vor

Mit der Verpflichtung von Andreas Herzog als neuen Cheftrainer ließ die Admira vor wenigen Tagen aufhorchen. Der ÖFB-Rekordteamspieler kehrt damit zu seinen Wurzeln zurück und tritt seine erste Stelle als Coach einer Klubmannschaft an. Nun spricht er über seine Beweggründe.

Andreas Herzog startet seine Klubtrainer-Karriere in der Südstadt beim FC Admira Wacker und kehrt somit zu seinen Wurzeln zurück. Der ÖFB-Rekordteamspieler, den es als 16-Jähriger aus dem Nachwuchs der Südstädter zu Rapid Wien zog, unterzeichnet beim Tabellenvorletzten der Bundesliga einen langfristigen vertrag und soll der strategischen Neuorientierung des niederösterreichischen Vereins eine klare Richtung vorgeben.

Schon länger in Kontakt mit Admira-Verantwortlichen

Im Interview auf der Vereinswebsite spricht der 52-Jährige über seine kommende Aufgabe und erklärt, warum er sich für einen Wechsel zur Admira entschieden hat: "Es gab bereits früher immer wieder Anfragen. Ernst Baumeister hat mich schon gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Admira zu übernehmen. Doch damals war der Zeitpunkt nicht der richtige. Jetzt passt es. Wir stehen am Anfang einer Saison. Ich kann die Mannschaft gemeinsam mit dem Sportdirektor zusammenstellen, kann meine Idee und meine Philosophie entwickeln. Bei einem Engagement unter der Saison wäre dieses Vorhaben viel schwieriger geworden. Daher ist der Zeitpunkt jetzt für mich perfekt."

Kontakt gab es bereits schon länger, wie Herzog bestätigt. Doch zunächst war er wegen eines Jugend-Projekts mit den Verantwortlichen der Admira im Gespräch, ehe bei ihm wegen der Trainerstelle bei den Profis nachgefragt wurde: "Ich habe mir das sehr gut vorstellen können und irgendwann kam die Frage, ob ich mir nicht auch den Trainerposten bei der Kampfmannschaft vorstellen kann. Mir war damals in erster Linie wichtig, dass Ruhe im Abstiegskampf herrscht und die Admira zuerst den Klassenerhalt fixiert. Zusammenfassend kann man also sagen: Kontakt und Ideen gab es schon länger, aber richtig konkret wurde es am Wochenende."

Die Admira kämpfte in der abgelaufenen Saison lange gegen den Abstieg, konnte den Klassenerhalt unter Klaus Schmidt erst am vorletzten Spieltag perfekt machen. Ein Zitterszenario, wie es die letzten beiden Jahre der Fall, soll es in Zukunft nicht mehr geben, wie Herzog meint: "Ich möchte mit dem Verein an bessere Zeiten anschließen. Zwei Jahre gegen den Abstieg zu spielen, ist nicht das, was sich die Admira-Fans wünschen. Es wird ein harter Weg mit viel Arbeit, Schweiß und Leidenschaft, aber genau deswegen habe ich den Job auch angenommen. Wir wollen junge Spieler aus dem Nachwuchs holen und entwickeln."

Emotionale Rückkehr für Herzog

Für Herzog selbst ist der Wechsel zu der Admira eine emotionale Geschichte, war sein Vater als Profi doch in der Südstadt aktiv, zudem kommt Herzog selbst aus dem Nachwuchs der Südstädter und auch dessen Söhne haben hier einen Platz gefunden: "Durch meine Erinnerungen an meine Kindheit habe ich zur Südstadt aber eine ganz enge Verbundenheit. Bereits mein Vater hat in der Südstadt gespielt. Ich selbst habe keinen Kindergarten besucht und bin deswegen öfters mit ihm am Vormittag zum Training mitgefahren."

Für Herzog ist es die erste Station als Klubtrainer, nachdem er zuvor U21-Teamchef von Österreich, Assistent von Jürgen Klinsmann beim US-Nationalteam und zuletzt Cheftrainer bei der Nationalelf Israels war. Auch wenn die Arbeit eines Klubtrainers eine andere ist, will der ehemalige SK Rapid-Kicker seinen Prinzipien treu bleiben: "Ich bin ein Trainer, der will, dass seine Mannschaft nach vorne und attraktiv spielt. Ich möchte nicht bunkern. Das Team soll an sich glauben, auch in schwierigen Situationen, wenn wir Außenseiter sind. Dennoch müssen wir eine Idee haben, um solche Spiele gewinnen zu können. Das gilt es zu vermitteln. Ich glaube, dies wird durch die tägliche Arbeit mit der Mannschaft sogar einfacher, als bei einem Nationalteam, wo die Spieler nur kurze Zeit zur Verfügung stehen."

