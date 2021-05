ÖFB-Frauen testen zu Hause gegen Italien

APA/EXPA/PETER RINDERER

Sarah Puntigam steht gegen Italien vor einer besonderen Partie

Österreichs Frauen-Nationalteam misst sich am 14. Juni in einem Testspiel in Wiener Neustadt mit Italien. "Wir freuen uns, dass wir für das abschließende Freundschaftsspiel einen sehr attraktiven Gegner gewinnen konnten. Im Hinblick auf die anstehende WM-Qualifikation im Herbst war es wichtig, uns neuerlich mit den Besten messen zu können", sagte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann. Bei der Partie sind erstmals seit Oktober 2020 wieder Fans zugelassen.

Der WM-Viertelfinalist von 2019 liegt in der Weltrangliste sechs Plätze vor der ÖFB-Elf auf Rang 15. Die bisherigen Aufeinandertreffen endeten für Österreich mit einer Niederlage und einem Unentschieden. Zuletzt gab es im Rahmen des Zypern-Cup 2016 ein 0:0. "Auf uns wartet kurz vor der Sommerpause noch eine richtige Challenge", weiß Fuhrmann.

🚨🇮🇹 Das #FrauenNationalteam empfängt am 14. Juni in Wiener Neustadt Top-Nation Italien. Nach derzeitigem Stand natürlich auch wieder vor Publikum 🥳🎊



Infos & Kader 📲 https://t.co/PqlJ3bWE7p#GemeinsamÖsterreich 🇦🇹🦅#OneHeartOneGoal ❤️ pic.twitter.com/HZcGcUTvd2 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 25. Mai 2021

Sarah Puntigam könnte mit ihrem 109. Einsatz mit ÖFB-Rekordspielerin Nina Burger gleichziehen. Der Trainingslehrgang startet bereits am 7. Juni in Bad Tatzmannsdorf, es ist es der letzte vor der im Herbst beginnenden WM-Qualifikation.

apa