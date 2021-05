Schalke vermeldet dritten Sommer-Transfer als perfekt

Kevin Voigt/Jan Huebner via www.imago-images.de

Victor Pálsson (r.) wechselt zum FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 rüstet sich für die kommende Saison. Vom zukünftigen Ligarivalen Darmstadt 98 kommt Victor Pálsson. Das vermeldete der Bundesliga-Absteiger am Dienstag.

Pálsson unterschrieb in Gelsenkirchen einen Zweijahresvertrag. Über die Modalitäten des Wechsels wurde Stillschweigen vereinbart, dem Vernehmen nach sollen aber rund 500.000 Euro nach Darmstadt geflossen sein.

Pálsson ist nach Danny Latza (31, Mainz 05) und Simon Terodde (33, Hamburger SV) der dritte Schalker Neuzugang für die kommende Saison.

"Fußballerisch bringt Victor entscheidende Fähigkeiten für die 'Sechs' mit, nämlich eine aggressive Zweikampfführung, eine gute Physis sowie Geschwindigkeit und ein dominantes Kopfballspiel", sagte Sport-Boss Peter Knäbel. "Außerdem sind wir davon überzeugt, dass Victor auch neben dem Platz ein Eckpfeiler der neuen Mannschaft sein kann."

Pálsson selbst erklärte: "Ich möchte auf und neben dem Platz als Führungsspieler vorangehen. Wir werden eine komplett neue Struktur in der Mannschaft entwickeln. In diesen Prozess will ich meine Erfahrung einbringen – und dann so viele Spiele wie möglich mit S04 gewinnen."

Victor Pálsson - ein Nationalspieler für den FC Schalke 04

Der defensive Mittelfeldspieler und Trainer Dimitrios Grammozis kennen sich bereits bestens aus gemeinsamen Darmstädter Zeiten. Pálsson wechselte im Januar 2019 für gut 300.000 Euro vom FC Zürich zu den Lilien, Grammozis unterschrieb nur einen Monat später.

Unter dem heutigen Schalke-Coach war der 30-jährige Isländer von Beginn an gesetzt. In der Rückrunde 2018/19 stand Pálsson 15 Mal in der Startelf, in der Saison 2019/20 genoss der Abräumer in 31 Zweitligaspielen das Vertrauen des Trainers.

Mit Pálsson bekommt Grammozis nun nicht nur einen alten Bekannten, sondern auch einen international erfahrenen Sechser.

Der Isländer spielte in seiner Karriere bereits in Dänemark, England, Schottland, den USA, Schweden, der Schweiz und den Niederlanden. Dazu stehen 26 Länderspiel-Einsätze in seiner Vita. Auch in den jüngsten WM-Quali-Spielen kam er zum Einsatz. Beim 4:1 gegen Lichtenstein gelang ihm gar sein erstes Tor im Trikot der isländischen Auswahl.

Die Chemie stimmt

Dass die Chemie zwischen Pálsson und Grammozis stimmig ist, wurde schon vor rund einem Jahr deutlich. Damals äußerte sich der Isländer wenig begeistert über Grammozis' Darmstadt-Abgang.

"Es war eine sehr komische Saison. Ich habe keine Ahnung, was zwischen Verein und Trainerteam war. Aber es tut mir leid und ein bisschen weh, dass das jetzt vorbei ist", sagte Pálsson.

Florian Flick unterschreibt Profi-Vertrag

Neben Pálsson gab der FC Schalke 04 am Dienstag einen weiteren "Neuzugang" bekannt. Florian Flick hat den Sprung aus der U23 in den Profi-Kader geschafft und unterschrieb einen Lizenzspielervertrag, der bis 2023 datiert ist.

"Florian hat seine Chance genutzt und nach einer guten Regionalliga-Saison sein Potenzial auch in der Bundesliga angedeutet. Sein Weg zu den Profis unterstreicht erneut den Wert der Knappenschmiede und unseres U23-Teams", so Knäbel. "Mit der Verpflichtung von Victor Pálsson und der Vertragsverlängerung von Florian Flick haben Rouven Schröder und sein Team durch ihre Arbeit zwei zentrale Baustellen im Kader frühzeitig geschlossen."

Flick selbst sprach davon, dass für ihn ein "Traum in Erfüllung" geht. "Ich habe mich im vergangenen Sommer bewusst für Schalke entschieden, weil ich wusste, dass ich hier eine echte Chance bekomme, mit guten Leistungen den Schritt vom Talent zum Profi schaffen zu können. In der neuen Saison möchte ich das große Vertrauen der Verantwortlichen zurückzahlen", so Flick weiter.