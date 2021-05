Statt Miro Klose: Bedient sich Düsseldorf in Freiburg?

Hahne /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Mit dem SC Freiburg II auf Aufstiegskurs in die 3. Liga: Trainer Christian Preußer

Miroslav Klose wurde am letzten Bundesliga-Spieltag der Saison 2020/21 emotional vom FC Bayern verabschiedet. Der Assistenztrainer hatte seinen Vertrag in München nicht verlängert und gilt seither als Anwärter auf den Posten bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Nun rückt jedoch ein weiterer Name bei F95 in den Fokus.

Fortuna Düsseldorf sucht einen Nachfolger für Uwe Rösler, dessen Arbeitspapier nach dem verpassten Wiederaufstieg in die Bundesliga nicht erweitert wurde. Nach Informationen von "Bild" hat der Klub aber nicht nur Miroslav Klose als möglichen neuen Cheftrainer ausfindig gemacht. Demnach ist auch Christian Preußer ein Kandidat beim Traditionsverein.

Der 37-jährige gebürtige Berliner machte seine Anfänge als Trainer beim FC Rot-Weiß Erfurt. Dort arbeitete er zwischen 2009 und 2015 zunächst mit der U19-Mannschaft und im Anschluss als Assistenz- sowie Chef-Trainer. In der Saison 2015/16 wurde Preußer in Erfurt freigestellt, seit Sommer 2016 trainiert er die zweite Mannschaft des SC Freiburg.

Mit den Breisgauern schaffte er den Aufstieg von der Oberliga in die Regionalliga Südwest. Nach 38 absolvierten Spielen darf sein Team in dieser Saison gar vom Aufstieg in den Profi-Fußball träumen. Der Vorsprung auf den SV Elversberg beträgt fünf Punkte.

Preußer und SC Freiburg gehen getrennte Wege

Anfang Februar hatte Christian Preußer jedoch bereits angekündigt, seinen bis zum Saisonende gültigen Vertrag beim SC Freiburg nicht zu verlängern. Er wolle "nach fünf erfolgreichen Jahren beim Sport-Club" den "nächsten Schritt" als Trainer gehen.

Laut "Bild" könnte Fortuna Düsseldorf die Verpflichtung von Christian Preußer nach dem möglicherweise perfekt gemachten Aufstieg der Freiburger Zweitvertretung verkünden. Bislang hatte sich Vorstandsmitglied Klaus Allofs hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens eher bedeckt gehalten.

Zu den Spekulationen, dass Ex-Weltmeister Miroslav Klose zur neuen Spielzeit unter Vertrag genommen wird, hatte sich Allofs Mitte Mai im Gespräch mit der "Rheinischen Post" nicht weiter äußern wollen. Laut "Bild" hat der einstige Bundesligist jedoch schon erste Sondierungsgespräche mit Klose geführt.

Klose selbst hatte nach seiner Entscheidung, den FC Bayern zu verlassen, im "kicker" erklärt: "Was mit mir passiert und wo ich in der nächsten Saison sein werde, entscheide noch immer ich ganz alleine." Berichten zufolge ist auch eine Anstellung unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick beim DFB denkbar.