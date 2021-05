Alaba-Wechsel zu Real Madrid auf der Zielgeraden

Bernd Feil/M.i.S./Pool

David Alaba hat sich aus München verabschiedet und wird wohl nach Spanien ziehen

Das Rätselraten um den zukünftigen Verein von David Alaba dürfte wohl endlich ein Ende haben. Der ÖFB-Kicker, der seinen Abschied vom FC Bayern München nach 13 Jahren verkündet hat, weilt laut der spanischen Zeitung "Marca" bereits in Madrid, um sich sein zukünftiges Eigenheim anzusehen.

>> Die Vereinsstatistik von David Alaba in der weltfussball-Datenbank

Nach dem fixierten Meistertitel mit dem FC Bayern München und vor der anstehenden Europameisterschaft hat David Alaba nach langem Rätselraten wohl nun endlich einen neuen Verein gefunden. Dabei wird es sich wie schon seit Wochen kolportiert um Vizemeister Real Madrid handeln, der ÖFB-Legionär soll sich laut der spanischen Zeitung "Marca" bereits in Madrid befinden, um sich im Vorort Valdebas nach einem neuen Eigenheim umzusehen.

12 Millionen Euro Jahresgehalt

Alabas Abschied vom FC Bayern München war schon länger bekannt, nur bei der Verkündung seines zukünftigen Klubs gab sich der Abwehrspieler diskret und äußerte sich nicht zu möglichen Spekulationen. Bereits seit Jänner wird der 28-Jährige mit einem Transfer zu den "Könglichen" aus Madrid in Verbindung gebracht, wo er die Nachfolge von Abwehrchef Sergio Ramos antreten könnte, dessen Vertrag mit Ende Juni ausläuft. Auch hinter der Zukunft von Defensivprofi Raphael Varane steht weiterhin ein Fragezeichen.

Laut der "Marca" darf sich David Alaba über ein fürstliches Jahresgehalt in Höhe von rund 12 Millionen Euro freuen, in wenigen Tagen soll der Transfer dann auch offiziell verkündet werden. Für den FC Bayern München absolvierte der 79-fache Nationalspieler Österreichs rund 423 Pflichtspiele, nun öffnet er ein neues Kapitel in seiner Karriere und wird diese aller Voraussicht nach in Spaniens Hauptstadt fortsetzen.

red