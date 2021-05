Bundesliga-Verfahren gegen LASK-Vize Werner

GEPA pictures/ Manfred Binder

Keine einfachen Zeiten für LASK-Vizepräsident Jürgen Werner

Beim LASK kommt man einfach nicht zur Ruhe. Nun hat der Schlichtungs- und Kontrollausschuss (Senat 2) der Bundesliga ein Verfahren gegen Vizepräsident Jürgen Werner eingeleitet, dem mutmaßliche Verstöße gegen das ÖFB-Reglement zur Arbeit mit Spielervermittlern vorgeworfen werden.

Die Causa um LASK-Vizepräsident Jürgen Werner und dessen Beteiligung bei Transferrechten von LASK-Spielern geht in die nächste Runde. Nachdem bereits der Senat 5 ein Disziplinarverfahren gegen den 59-Jährigen eingeleitet hat, eröffnet nun auch der Senat 2 der Bundesliga ein Verfahren. Dem ehemaligen Profi werden mutmaßliche Verstöße gegen das ÖFB-Reglement zur Arbeit mit Spielervermittlern vorgeworfen, Werner soll über eine Firmenbeteiligung mit den Transferrechten von LASK-Profis Geschäfte gemacht haben.

News-Bericht bringt den Stein ins Rollen

Laut der Rechtspflegeordnung des Österreichischen Fußball-Bundes darf ein Vereinsfunktionär als Offizieller nicht gleichzeitig als Spielervermittler tätig sein oder eine gesellschaftliche Funktion bei einem derart tätigen Unternehmen innehaben. Dies umfasst auch eine Beteiligung an einem solchen Unternehmen, wie die Bundesliga anführte.

Wie das Magazin "News" Ende April berichtete, soll Werner über eine Firmenbeteiligung mit den Transferrechten von LASK-Spielern Geschäfte gemacht haben und damit gegen FIFA-Regeln verstoßen haben. Werner, der früher Spielervermittler war, später auch Berater und Sportvorstand des LASK und seit 2019 auf seine Rolle als Vizepräsident fokussiert ist, habe demnach diskrete Deals mit Transferrechten abgewickelt, und zwar mutmaßlich auch nach 2015 noch, als diese von der FIFA und dem ÖFB längst ausdrücklich untersagt waren. Der 59-jährige Werner bestreitet dies.

Der Senat 5 (Lizenzausschuss) der Bundesliga hat gegen den LASK bereits ein Disziplinarverfahren eingeleitet. In diesem Verfahren hat der Club bis 1. Juni Zeit, eine Stellungnahme abzugeben sowie die Möglichkeit einer persönlichen Anhörung während der in der darauffolgenden Woche stattfindenden Sitzung. In welche Richtung mögliche Sanktionen gehen könnten, ist völlig offen, da es einen Verstoß gegen das TPO-Verbot bisher in Österreich nicht gegeben hat. Sollte es auch internationale Transfers betreffen, liegt die Zuständigkeit beim Weltverband FIFA.

Stellungnahme von Werner gefordert

Bisher hatte er aber alle Vorwürfe bestritten und jegliche Anschuldigungen zurückgewiesen. Laut Mitteilung der Bundesliga "darf u.a. ein Vereinsfunktionär als Offizieller iSd der ÖFB-Rechtspflegordnung nicht gleichzeitig als Spielervermittler tätig sein oder eine gesellschaftliche Funktion bei einem derart tätigen Unternehmen innehaben bzw. an einem solchen beteiligt sein."

Jürgen Werner wurde nun aufgefordert bis 9. Juni eine Stellungnahme abzugeben, danach entscheidet der Senat 2 über den weiteren Vorgang des Verfahrens.

