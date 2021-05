Niederlande-Teamchef gibt EM-Kader bekannt

APA/POOL

Frank de Boer präsentiert seinen EM-Kader

Der niederländische Teamchef Frank de Boer hat am Mittwoch den definitiven 26-Mann-Kader für die EM 2021 nominiert. Vom Großaufgebot gestrichen wurden acht Spieler, darunter Steven Bergwijn (Tottenham), Anwar El Ghazi (Aston Villa) und Jeremiah St. Juste (Mainz). Die "Oranjes" sind am 17. Juni in Amsterdam Gegner des ÖFB-Teams.

Niederlande-Kader für EM 2021:

Tor: Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax Amsterdam)

Abwehr: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax Amsterdam), Matthijs de Ligt (Juventus Turin), Stefan de Vrij (Inter Mailand), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Jurriem Timber (Ajax Amsterdam), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joel Veltman (Brighton and Hove Albion), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Mittelfeld: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Ryan Gravenberch, Davy Klaassen (beide Ajax Amsterdam), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Donny van de Beek (Manchester United), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Angriff: Steven Berghuis (Feyenoord Rotterdam), Luuk de Jong (FC Sevilla), Memphis Depay (Olympique Lyon), Cody Gakpo, Donyell Malen (beide PSV Eindhoven), Quincy Promes (Spartak Moskau), Wout Weghorst (Wolfsburg)

apa