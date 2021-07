Reus warnt BVB vor Rückfall in alte Muster

Revierfoto via www.imago-images.de

Führungsspieler beim BVB: Marco Reus

Bislang läuft die Vorbereitung für Borussia Dortmund nicht nach Plan. Für BVB-Kapitän Marco Reus sind die Widrigkeiten jedoch kein Grund, in Panik zu verfallen.

Im Trainingslager der Schwarz-Gelben im Schweizer Bad Ragaz äußerte sich der 32-Jährige am Sonntag zur Entwicklung des Teams.

"Wir haben bislang gut und hart trainiert. Es macht Spaß mit dem neuen Trainerteam zu arbeiten und wir lernen viele neue Dinge dazu. Wir sind auf einem sehr guten Weg", betonte Reus, der zugleich warnte: "Es wird darauf ankommen, dass wir es auch in den Spielen zeigen."

In der Tat haben die Westfalen in den vergangenen Jahren häufig mit Schwankungen zu kämpfen gehabt. Reus legt den Finger in die Wunde.

"Konstanz war für uns in den letzten Jahren immer ein Schlagwort. Das müssen wir auf einem Niveau schaffen, wie wir es in der vergangenen Saison zum Ende in der Liga und mit dem Pokalsieg getan haben", forderte der Routinier, der seit 2012 für den BVB kickt.

Reus begrüßt frischen Wind im BVB-Trainingslager

Unter dem neuen Trainer Marco Rose soll nun mindestens der Status des ersten Bayern-Verfolgers von RB Leipzig zurückerobert werden. Idealerweise wollen die Borussen auch ein Wörtchen im Titelkampf mitreden.

Nicht ausgeschlossen, dass dabei auch einige Nachwuchsspieler eine Rolle spielen können. In Bad Ragaz sind mehrere Talente aus dem Dortmunder Juniorenbereich dabei.

Reus befürwortet das: "Es ist schön für die Jungs, bei so einem Trainingslager dabei zu sein. Es gab für mich früher nichts Schöneres, als mit den Profis trainieren zu können. Das sind alles gute Jungs. Wir freuen uns, dass wir sie hier haben."

🎙 Marco 𝗥𝗲𝘂𝘀 über Marco 𝗥𝗼𝘀𝗲 pic.twitter.com/95bwYys03R — Borussia Dortmund (@BVB) 25. Juli 2021

Generell ist der Mannschaftsführer von der neuen Herangehensweise unter Rose durchaus angetan. "Die Inhalte, die er mitbringt, sind sehr anstrengend, aber das sollen sie ja auch sein", so Reus.