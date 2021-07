Fernando Torres übernimmt Trainerjob bei Atlético

Yoshio Tsunoda

Fernando Torres übernimmt die U19 von Atlético

Das Vereins-Idol Fernando Torres wird U19-Trainer des spanischen Fußball-Meisters Atlético Madrid.

"Fernando kommt nach Hause", schrieb Atlético am Sonntagabend auf seiner Homepage: "Die Legende unserer Rot-Weißen, ein perfekter Botschafter dieses Klubs, erhält einen Einjahresvertrag."

Für den langjährigen Nationalstürmer, Schütze des 1:0-Siegtores im EM-Finale 2008 gegen Deutschland, ist es die erste Trainerstation.

Torres (37) hat für Atlético in zwei Abschnitten insgesamt mehr als 350 Pflichtspiele absolviert, sehr erfolgreich war er auch beim FC Liverpool. Zudem spielte er in Europa für den FC Chelsea und den AC Mailand, seine Karriere beendete er 2019 in Japan.