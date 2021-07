Arnautović bei Bologna-Ankunft umjubelt

APA/POOL

Marko Arnautović soll heute offiziell vorgestellt werden

Marko Arnautović ist am Montagabend in Bologna eingetroffen - unter großem Jubel der Tifosi des Serie-A-Clubs. Etwa 500 Fans begrüßten den österreichischen Teamspieler mit Sprechchören, als er vor einem Hotel in Bologna aus dem Wagen stieg. Der Wiener soll am Dienstag offiziell als neuer Spieler des Bologna FC präsentiert werden.

Der 32-jährige Arnautović spielte zuletzt für den chinesischen Verein Shanghai Port. Teamchef Franco Foda würde eine Rückkehr des 32-Jährigen nach Europa befürworten, wie er am Montag auf Sky sagte: "Ich würde mich freuen, wenn er zu Bologna geht, weil er auch kürzere Wege zum Nationalteam hätte", meinte der Deutsche.

Marko Arnautović wird schon länger mit einer Rückkehr nach Europa assoziiert, die Transferverhandlungen zwischen Bologna und Shanghai Port FC zogen sich aber in die Länge, weil man sich bei der Ablösesumme nicht einig war. Nun dürfte man ein Preisschild in Höhe von drei Millionen Euro gefunden haben, damit Bologna-Coach Siniša Mihajlović seinen Wunschspieler erhält.

apa/red