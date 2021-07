HSV-Star forciert Wechsel - BVB ein Thema?

Oliver Ruhnke via www.imago-images.de

Amadou Onana (2.v.l.) will den HSV angeblich verlassen

Beim Hamburger SV hängt trotz des perfekten Starts in die neue Spielzeit der 2. Bundesliga ein wenig der Haussegen schief. Schuld daran ist angeblich Amadou Onana, denn der HSV-Youngster ist unzufrieden.

Muss der Hamburger SV in der Saison 2021/2022 ohne Amadou Onana auskommen? Vieles deutet darauf hin. Denn nach Informationen der "Sport Bild" soll der 19-jährige Mittelfeldspieler "aufmucken". Der Grund: Der belgische U21-Nationalspieler sieht sein Glück nicht beim Zweitligisten, möchte sich lieber auf internationaler Bühne präsentieren.

Allerdings hat Onana ein Problem. Denn der Vertrag des 1,95 Meter großen Mannes, den dieser im Sommer 2020 - nach seinem Wechsel von der TSG Hoffenheim - an der Elbe unterschrieb, ist noch bis 2024 gültig. Und die Hanseaten machen keine Anstalten, den begehrten defensiven Mittelfeldakteur günstig abzugeben.

Zwar gibt es dem Vernehmen nach erste Angebote, unter anderem vom OSC Lille aus der Ligue 1. Doch die kolportierten sechs Millionen Euro, die die Franzosen bieten, sollen den HSV-Verantwortlichen viel zu wenig sein.

HSV fordert Weiterverkaufsbeteiligung für Onana

Demnach fordern die Bosse mindestens neun Millionen Euro. Zudem möchten die Hamburger an einem möglichen Weiterverkauf mitverdienen.

Die Spielerseite und das Management Onanas, das seit letztem Sommer dessen Schwester Melissa leitet, ist laut "Sport Bild" über die Pläne und Wünsche des HSV informiert.

Angeblich haben die Verantwortlichen sogar Verständnis für den Wechselwunsch Onanas, der einer der wenigen Lichtblicke der letzten Saison beim HSV war. Doch noch hat kein Interessent die erwähnten Forderungen erfüllt.

HSV-Star Onana auch beim BVB ein Thema

Zuletzt wurde Onana - neben dem OSC Lille - auch mit dem italienischen Top-Klub SSC Neapel sowie mit RC Lens aus der Ligue 1 in Verbindung gebracht. Auch aus Deutschland gibt es Interesse.

Das "Hamburger Abendblatt" berichtete vor geraumer Zeit, dass Onanas Leistungen im HSV-Trikot einen äußerst prominenten Klub aus dem Inland auf den Plan gerufen haben: den BVB. Demnach hätten Scouts der Dortmunder den Noch-Hamburger im Laufe der letzten Saison mehrfach unter die Lupe genommen.

"The Athletic" zufolge ist Onana allerdings nicht nur in Italien, Frankreich und bei Borussia Dortmund ein Thema. Auch der englische Premier-League-Aufsteiger FC Watford lote einen möglichen Transfer aus, so das Portal.

Denkbar sei es, dass die Hornets den HSV-Jungprofi verpflichten und ihn zunächst bei Udinese Calcio "parken". Der Klubs aus der Serie A gehört wie Watford zum Imperium der italienischen Unternehmer-Familie Pozzo.