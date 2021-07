Nächstes Chelsea-Juwel vor Bayern-Wechsel?

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Hasan Salihamidzic verantwortet als Sportvorstand die Transfers beim FC Bayern

Nationalspieler Jamal Musiala ging vor zwei Jahren den Weg von den Junioren des FC Chelsea zum FC Bayern. Nun könnte es ihm ein weiteres Talent aus London gleich machen.

Einem Bericht des englischen Portals "The Secret Scout" zufolge, den "spox" und "goal" bestätigen, steht der FC Bayern vor der Verpflichtung von Nachwuchsspieler Emran Soglo vom FC Chelsea. Der 16-Jährige trainierte in der vergangenen Woche bereits bei der U17 des deutschen Rekordmeisters auf Probe. In seiner zweiten Woche wird Soglo demnach bei der U19 getestet.

Eine Entscheidung soll offenbar in wenigen Tagen erfolgen. Für Emran Soglo steht laut "spox" und "goal" die Entscheidung indes bereits fest. Der Offensivspieler würde gerne zum FC Bayern wechseln, heißt es. Dank seiner Spielintelligenz und seinen Stärken im Eins-gegen-Eins habe er bislang einen positiven Eindruck hinterlassen.

Soglo besitzt neben der englischen auch die französische Staatsbürgerschaft. Der Youngster wurde in Frankreich geboren, seit seinem zehnten Lebensjahr spielt er für den FC Chelsea.

Auf den Spuren von Jamal Musiala beim FC Bayern?

Soglo dürfte nun einen ähnlichen Weg wie Bayern-Senkrechtstarter Musiala einschlagen wollen. Der 18-Jährige zählt seit der vergangenen Saison zum erweiterten Stammpersonal der Münchner, schaffte es zudem in den EM-Kader von Joachim Löw.

Für einen Wechsel zum FC Bayern dürfte auch der neue Trainer Julian Nagelsmann sprechen, der bekanntermaßen gerne auf junge Spieler setzt. Da etliche Stars zum Beginn der Vorbereitung auf die neue Spielzeit fehlten, hatte Nagelsmann gleich mehrere U19-Spieler hochgezogen.

Im vergangenen Jahr war Soglo schon einmal mit Klubs aus der Bundesliga in Verbindung gebracht worden. So hatte das Portal "fussballtransfers" berichtet, dass Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart auf das Talent aufmerksam geworden waren.