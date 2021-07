Stöger mit Ferencváros in CL-Quali weiter

APA/EXPA/ROLAND HACKL/Archiv

Peter Stöger ist mit seinem Klub weiter auf der Erfolgsspur

Peter Stöger ist mit Ferencváros Budapest in der Qualifikation zur Champions League eine Runde weiter. Der Wiener Trainer gewann mit Ungarns Meister am Dienstag auch das Rückspiel gegen den litauischen Vertreter FK Žalgiris. Nach dem 2:0 im Hinspiel vor einer Woche siegte Ferencváros auswärts mit 3:1 (1:0).

Die Treffer der Ungarn erzielten der Belgier Ryan Mmaee per Doppelpack (44., 72.) und der slowakische Teamstürmer Robert Mak (94.). Schalgiris schoss sein Tor erst in der Nachspielzeit. Stöger, der seit Juni Trainer von Ferencváros ist, trifft mit seiner Mannschaft in der dritten Quali-Runde nun auf den tschechischen Meister Slavia Prag.

