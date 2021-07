Ullmann mit Bielelfeld offenbar bereits einig

GEPA pictures/ Christian Ort

Wagt Maximilian Ullmann den Sprung nach Deutschland?

Kommt dem SK Rapid noch ein Leistungsträger so früh in der Saison abhanden? Schon länger wird über einen Abgang von Dauerbrenner und "Rapidler der Saison" Maximilian Ullmann spekuliert, den es in die deutsche Bundesliga zu Arminia Bielefeld ziehen soll.

Als einziger Rapid-Profi stand Maximilian Ullmann in der vergangenen Saison in allen 32 Bundesligaspielen in der Startelf und war dabei nur einmal nicht über 90 Minuten im Einsatz. Seit seinem Wechsel vom LASK hat sich der 25-jährige Außenverteidiger zum absoluten Dauerbrenner und Publikumsliebling bei den "Grün-Weißen" entwickelt und wurde zuletzt auch zum "Rapidler der Saison" gewählt. Nach zwei Jahren in Wien-Hütteldorf könnte der ehemalige U21-Nationalspieler Österreichs nun seine Koffer packen und sich in einer Topliga versuchen, besonders aus Deutschland soll es Interesse geben.

Ablösesumme als Knackpunkt?

Dabei soll vor allem Arminia Bielefeld als heißer Kandidat gelten, die noch auf der Suche nach Verstärkung für die linke Außenbahn sind und ein Auge auf den Rapid-Profi geworfen haben. Ullmann würde sich beim deutschen Bundesligisten in eine Riege österreichischer Kicker einreihen, mit Manuel Priel, Christian Gebauer und Alessandro Schöpf sind bereits drei ÖFB-Kicker dort aktiv, zudem gilt auch Austria Wien-Offensivmann Patrick Wimmer als heißer Wechselkandidat.

Die "Neue Westfälische Zeitung" bringt nun etwas Schwung in die Gerüchte um einen Wechsel von Maximilian Ullmann und schreibt, dass der Rapid-Kicker weiterhin "der heißeste Kandidat" für einen Transfer ist, sogar eine Einigung zwischen dem deutschen Bundesliga-Klub und dem Linksverteidiger über einen Wechsel soll schon bestehen.

Knackpunkt für einen Wechsel des 25-Jährigen, der noch bis Sommer 2022 in Wien-Hütteldorf unter Vertrag steht, soll aber noch die Ablösesumme sein, auf die sich die beiden Vereine bisher nicht einigen konnten. Vielleicht zögern die Wiener auch einen Wechsel hinaus, bis man in der Champions League-Qualifikation zumindest die dritte Runde erreicht hat. Mit U21-Teamspieler Jonas Auer hätte man bereits für Ersatz gesorgt, sollte Ullmann den Absprung wagen.

