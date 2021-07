Can glaubt an positiven Neustart unter Flick

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Emre Can will zur WM 2022

Emre Can glaubt an einen positiven Neustart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Hansi Flick.

"Man muss ehrlich sein. Die letzten zwei, drei Jahre da sind wir hinter unseren Erwartungen geblieben. Unser Ziel muss es sein, wieder an die Weltspitze zu kommen", sagte Can im Trainingslager des Bundesligisten Borussia Dortmund in Bad Ragaz.

Man müsse wieder "guten, erfolgreichen Fußball spielen", forderte der 27-Jährige nach dem EM-Aus im Achtelfinale. "Nächstes Jahr müssen wir bei der WM gut abschneiden", sagte Can.

Flick übernimmt als Nachfolger von Joachim Löw den Posten des Bundestrainers am Sonntag offiziell. Seinen Einstand gibt er am 2. September im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein im Schweizer St. Gallen.