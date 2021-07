Bundesliga verleiht Debüt-Award

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Ex-Salzburg-Talent Alexander Prass debütierte für Sturm in der Bundesliga

Das erste Match als Profi vergisst man wohl nie. Die Bundesliga will dieses Erlebnis veredeln und verleiht deshalb ab sofort den Debüt-Award.

Im Sinne des Ausbildungsgedankens qualifizieren sich all jene Debütanten, die ihre fußballerische Ausbildung in Österreich absolviert haben, für diese Auszeichnung. Folgende Kriterien müssen zusätzlich erfüllt werden:

- Spieler muss das 1. Mal in einer höchsten Spielklasse eingesetzt werden.

- Darf das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

- Muss mindestens drei Jahre insgesamt und eines davon ab der U15 bei einem Klub in Österreich registriert gewesen sein.

- Muss mindestens zwei der drei Saisonen vor seinem Debüt bei einem Klub in Österreich registriert gewesen sein.

Die Bundesliga will ihren Nachwuchshoffnungen damit einen extra Anreiz und eine Erinnerung fürs Leben schenken. Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer freut sich über den neuen Award: „Auch die längste und erfolgreichste Karriere beginnt irgendwann mit dem ersten Bundesliga-Spiel. Mit dem Debüt-Award wollen wir das Scheinwerferlicht noch einmal verstärkt auf die Ausbildung junger Spieler richten und den Debütanten, die die wichtigsten Phasen ihrer Ausbildung in Österreich absolviert haben, eine dauerhafte Erinnerung an ihren ersten Bundesliga-Einsatz schenken.“

In der ersten Runde qualifizierten sich acht Spieler für die Auszeichnung. Christoph Lang, Alexander Prass (beide Sturm Graz), Felix Bacher, (WSG Tirol), Noah Bischof, Felix Strauss, Lukas Prokop (alle SCR Altach), Filip Ristanic (FC Admiral) und Amar Dedic (Wolfsburger AC) erhalten eine Trophäe, die einen original Bundesliga-Matchball veredelt.

red