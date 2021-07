United-Stürmer Rashford droht lange Pause

PAUL ELLIS, APA

Marcus Rashford wird seinem Klub wohl länger fehlen

Der englische Nationalspieler Marcus Rashford fällt wegen einer Schulterverletzung vorerst aus. Wie Manchester United am Freitag mitteilte, wird der 23-Jährige operiert. Rashford werde "so schnell wie möglich zurückkehren", hieß es in der Vereinsmitteilung.

Wie lange der Offensivspieler ausfällt, teilte der Premier-League-Club nicht mit. Den Start in die neue Saison Mitte August wird er aber definitiv versäumen. Der erst am Ende der Verlängerung eingewechselte Rashford hatte wie seine Teamkollegen Jadon Sancho und Bukayo Saka im verlorenen EM-Finale am 11. Juli gegen Italien im Elfmeterschießen nicht getroffen und war danach im Internet rassistisch beleidigt worden. Beim Kontinentalturnier spielte er kaum eine Rolle.

apa