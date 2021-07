Arnautović-Wechsel zu Bologna ruht vorerst

GEPA pictures/ Christian Ort via www.imago-images.

Der Wechsel von Marko Arnautović verzögert sich noch

In Italien wurde Marko Arnautović bei seiner Ankunft bereits von hunderten Fans des Bologna FC frenetisch gefeiert, auch die anschließenden medizinischen Untersuchung hat der ÖFB-Kicker erfolgreich bestanden. Doch auf eine offizielle Verkündung des Transfers wartet man bisher dennoch vergeblich.

>> Die Vereinsstatistik von Marko Arnautović in der weltfussball-Datenbank

Die Rückkehr von Marko Arnautović nach Europa steht bevor. Für die medizinischen Test ist der 32-jährige Angreifer bereits nach Italien geflogen und wurde bei seiner Ankunft von hunderten "Tifosi" des Bologna FC euphorisch in Empfang genommen. Auch die Untersuchungen verliefen positiv, doch eine offizielle Verkündung des Wechsels steht weiterhin aus. Obwohl sich der aktuelle Klub des ÖFB-Legionärs, Shanghai Port FC, mit den "Rossoblu" bereits auf eine Ablösesumme in Höhe von drei Millionen Euro verständigt hat, ist die Tinte unter dem neuen Arbeitspapier vom A-Teamspieler Österreichs weiterhin nicht trocken.

Bologna rechnet mit Unterschrift nächste Woche

Wie mehrere Medien berichten liegt das am Verhalten von Shanghai Pot FC, die weiterhin die Freigabe des ÖFB-Legionärd verweigern. So haben die Verantwortlichen des chinesischen Erstligisten noch nicht ihre Unterschrift unter den Verkaufsvertrag gesetzt, doch so lange das nicht passiert, so lange heißt es für Marko Arnautović: Bitte warten. Damit steigt der routinierte Angreifer noch später in die Vorbereitung seines möglichen neuen Teams ein, denn ohne Unterschrift darf der 32-Jährige weder mitttrainierten noch sich am Vereinsgelände fit halten.

Mittlerweile rechnet man in Italien damit, dass der Wechsel nächste Woche perfekt gemacht werden kann und Marko Arnautović endlich ins Mannschaftstraining einsteigt. Dann kann sich der 91-fache ÖFB-Teamspieler zum zweiten Mal in seiner Karriere in der Serie A versuchen, bei seinem ersten Zwischenhalt bei Inter Mailand in der Saison 2009/10 kam er unter dem damaligen Starcoach José Mourinho nur zu drei Ligaeinsätzen.

Nach Stationen bei Werder Bremen, Stoke City, West Ham United und gerade Shanghai Port FC, kommt Arnautović jedenfalls mit einer Erfahrung von 184 Premier League-Spielen, 72 Bundesligapartien sowie 33 Einsätzen in der chinesischen Super League, in denen er 19 Tore erzielen konnte, gestärkt zurück in den Süden Europas.

red