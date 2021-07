Kurios! In dieser Tabelle ist der FC Bayern Letzter

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann ist neuer Cheftrainer beim FC Bayern

Der FC Bayern München startete sehr holprig in die laufende Saisonvorbereitung und hat vor allem in den bisherigen Testspielen einige Rückschläge kassiert. Gegen die Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln (2:3) und Borussia Mönchengladbach (0:2) setzte es jeweils Niederlagen, gegen Ajax Amsterdam gabs ein 2:2-Remis. In München waren die Verantwortlichen um Ruhe bemüht.

Vor allem der neue Cheftrainer Julian Nagelsmann verwies darauf, dass seine Mannschaft noch lange nicht an ihrer Topform und Wettkampfhärte für die Bundesliga geschweige denn Champions League angekommen sei. Sämtliche EM-Fahrer um die deutschen und französischen Starspieler wie Leon Goretzka, Thomas Müller, Benjamin Pavard, Kingsley Coman und Co. sowie Polens Weltfußballer Robert Lewandowski befinden sich erst seit knapp einer Woche im Mannschaftstraining oder kehren gar erst an diesem Wochenende zum Team zurück (Manuel Neuer und Joshua Kimmich).

Die bisher absolvierten Spiele wurden mit zahlreichen Nachwuchsspielern bestritten, die zum überwiegenden Teil vor allem für die Regionalliga-Reserve oder die U19-Mannschaft vorgesehen sind.

Und dennoch machte zuletzt eine besondere Art der Bundesliga-Tabelle die Runde, die ebenso bemerkenswert wie kurios anmutet. Die "Bild" hat ein Ranking der aktuellen Form der 18 Erstliga-Klubs erstellt - gemessen an einer unterstellten Punkteausbeute aus den Testspielen.

BVB und Eintracht im Mittelfeld der "Formtabelle"

Siehe da: In dieser Tabelle rangieren die Münchner mit nur einem vermeintlichen Punkt aus drei Testspielen auf dem letzten Platz. Selbst Bayer Leverkusen oder die TSG Hoffenheim, die ebenfalls noch keinen Test in der laufenden Vorbereitung gewonnen haben, stehen mit einem Punkteschnitt von 0,5 noch vor den Münchnern (0,33).

Erstaunlich ist auch das andere Ende dieser kreierten Formtabelle der "Bild". Von ganz oben grüßt nämlich der 1. FC Köln von Neu-Coach Steffen Baumgart, der sich in der bisherigen Vorbereitung in starker Frühform präsentierte und vier Siege in fünf Tests hinlegte. Auf dem dritten Platz steht der VfB Stuttgart, der vor eineinhalb Wochen ein 1:1 gegen den FC Liverpool holte und am Samstag gegen den großen FC Barcelona (ab 18:00 Uhr) seinen letzten Härtetest bestreiten wird.

Des Weiteren rangiert in dieser Spielerei einer aktuellen Formtabelle vor dem Wochenende Hertha BSC auf Platz vier (2,25 Punkte im Schnitt), Gladbach auf Platz sieben (2,14 Punkte im Schnitt) sowie Eintracht Frankfurt und der BVB auf Platz 8 (1,5 Punkte im Schnitt.