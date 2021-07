Juve-Gerüchte um Kroos! Was der BVB damit zu tun hat

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Toni Kroos wird mit Juventus Turin in Verbindung gebracht

Toni Kroos ist bei Real Madrid in dieser Woche in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit eingestiegen. Kaum zurück beim spanischen Elite-Klub, ranken sich plötzlich Wechselgerüchte um den 31-Jährigen. Auch der BVB spielt in der Causa vielleicht eine Rolle - wenn auch nur indirekt.

Aufgekommen sind die Spekulationen um einen möglichen Abschied des vierfachen Champions-League-Gewinners aus Madrid durch die Meldung des italienischen Transferexperten Paolo Paganini, der für den Sender "Rai2" und das Portal "calciomercato" arbeitet.

Dieser bringt Real-Star Kroos mit Juventus Turin in Verbindung. Der entthronte italienische Rekordmeister wolle unbedingt in seine Mittelfeldzentrale investieren und sich dort verstärken. Zunächst soll Europameister Manuel Locatelli zur Alten Dame transferiert werden, der aktuell noch bei Sassuolo Calcio unter Vertrag steht.

Zudem soll Juve den erfahrenen Toni Kroos als weiteres Transferziel ausgemacht haben. Der Weltmeister von 2014 steht bereits seit sieben Jahren bei den Königlichen unter Vertrag und feierte gemeinsam mit dem heutigen Turiner Superstar Cristiano Ronaldo große Erfolge in LaLiga und Champions League.

Kroos besitzt noch einen Vertrag bis 2023

Die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" griff die Gerüchte um das Interesse aus Italien jüngst auf und behauptete, dass Juventus bis zu 40 Millionen Euro für den Kroos-Deal in die Hand nehmen wolle und bereits ein Angebot bei den Madrilenen abgegeben habe.

Um den Transfer des 104-maligen deutschen Nationalspielers realisieren zu können, plant der Ronaldo-Klub angeblich den Verkauf seiner Edel-Reservisten Aaron Ramsey und Merih Demiral.

Letztgenannter besitzt eigentlich noch einen Vertrag bis 2024, wurde zuletzt aber immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Der BVB soll laut Transferexperte Paganini tatsächlich das wahrscheinlichste Verkaufsziel für den 23-jährigen Innenverteidiger sein. Demiral soll einen großen Teil des Geldes einbringen, welches dann für eine Verpflichtung von Kroos nötig wäre.

Der Deutsche steht beim spanischen Hauptstadtklub derzeit noch bis 2023 unter Vertrag und hat in der Vergangenheit immer mal wieder laut über ein mögliches Karriereende in Madrid nachgedacht.