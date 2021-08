Berater bestätigt Dialog: Wechselt Hauge zur Eintracht?

Jonathan Moscrop via www.imago-images.de

Jens Petter Hauge steht im Fokus von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt wird bereits seit mehreren Wochen mit Jens Petter Hauge vom AC Mailand in Verbindung gebracht. Auch der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen sollen am Linksaußen interessiert sein. Nun wird ein Wechsel in die Bundesliga immer wahrscheinlicher.

Laut der norwegischen Zeitung "Nettavisen" sind Eintracht Frankfurt und der AC Mailand einer Einigung näher gekommen. Bereits Angang Juli berichteten der "kicker" und "calciomercato.com" über das Frankfurter Werben um den 21-Jährigen, der in Mailand in den vergangenen Monaten nur eine Nebenrolle spielte.

Der italienische Spitzenklub soll eine Ablösesumme in Höhe von 14 bis 15 Millionen Euro fordern. Nach Informationen der "Gazzetta dello Sport" haben Eintracht Frankfurt sowie der VfL Wolfsburg bereits Angebote über zehn Millionen Euro abgegeben.

Obwohl Hauge zuletzt auch in Leverkusen gehandelt wurde, besitzt die Eintracht im Poker um den Flügelspieler mittlerweile wohl die besten Karten.

Berater bestätigt Dialog "mit einigen Klubs"

Am Samstag fehlte der Norweger im Kader des AC Mailand. Angeblich soll Hauge momentan in seiner Heimatstadt Bodo auf einen Wechsel warten. "Ich kann bestätigen, dass es mit einigen Klubs einen Dialog gibt", erklärte sein Berater Atta Aneke gegenüber "Verdens Gang".

Der Skandinavier war erst im vergangenen Oktober von Norwegens Überraschungsmeister FK Bodö/Glimt in die Serie A gewechselt. Mit fünf Toren in 24 Pflichtspielen lieferte Hauge eine ordentliche Premierensaison.

Doch gerade in den letzten Monaten spielte der Offensivmann nur noch eine Nebenrolle. So schmorte Hauge, dessen Vertrag beim AC Mailand noch bis 2025 datiert ist, in den letzten neun Ligaspielen komplett auf der Bank. Bei Eintracht Frankfurt müsste sich Hauge wohl mit Filip Kostic um den Stammplatz auf dem linken Flügel duellieren.